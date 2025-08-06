Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα προφυλακιστέα την 32χρονη από την Αλγερία, ύστερα από την απολογία της, η οποία διήρκησε 6 ώρες.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της. Το κοριτσάκι εντοπίστηκε νεκρό να επιπλέει σε παραλία του Παλαιού Φαλήρου, τα ξημερώματα της Κυριακής (27/7).

Σήμερα (6/8) το πρωί, στις 11:30 ώρα, η Αλγερινή προσήχθη ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια, προκειμένου να απολογηθεί. Στη διαδικασία συμμετείχε και διερμηνέας, αφού η 32χρονη δεν μιλάει ελληνικά.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Κατά τη διάρκεια της απολογίας, η γυναίκα υπερασπίστηκε τον εαυτό της. Υποστήριξε ότι η 3χρονη Τζένα χτύπησε 2 φορές στο ντουζ και δεν επανήλθε, γεγονός που έκανε την ίδια να πιστεύει πως το παιδί της ήταν νεκρό. Οι ισχυρισμοί της δεν έπεισαν όμως την ανακρίτρια.

«Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή»

«Με τη Τζένα μπήκαμε στη ντουζιέρα για να κάνει μπάνιο. Μου ζήτησε νερό και όταν πήγα στην κουζίνα για να της φέρω, άκουσα έναν γδούπο σαν να είχε πέσει. Γύρισα γρήγορα πίσω και την είδα πεσμένη στο πάτωμα και με σπασμούς. Την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να τη συνεφέρω και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα», τόνισε.

Η 32χρονη υποστήριξε ότι οι αποφάσεις της ήταν αποτέλεσμα πανικού, αφού νόμιζε – όπως είπε – ότι το παιδί της ήταν νεκρό. Ωστόσο, η γυναίκα – όταν προσήχθη – φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως είχε καταλάβει ότι το παιδί της ήταν ζεστό και χτυπούσε η καρδιά του.

«Ξαναμπήκαμε στο μπάνιο και χτύπησε για δεύτερη φορά. Έχασε τις αισθήσεις της και όσο και αν προσπάθησα δεν επανερχόταν. Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει, αλλά το παιδί ήταν ήδη νεκρό».

Στην απολογία της φέρεται να περιέγραψε και τις σκηνές που ακολούθησαν από την στιγμή που έφτασε στο περίπτερο και ύστερα. Κινήσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

«Έφθασα στο Φάληρο με τραμ. Ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στην συνέχεια επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία, μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί», είπε.