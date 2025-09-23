Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας Χανίων για την υπόθεση του ασφυκτικού θανάτου του βρέφους σε ξενοδοχείο στις Καλύβες Αποκορώνου, τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου.

Ο 28χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα από τη Φινλανδία, σε βάρος των οποίων η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων σχημάτισε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τη σορό του βρέφους αναμένεται να παραλάβει συγγενικό τους πρόσωπο που καταφθάνει στην Κρήτη.

«Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό, ένα βρεφάκι ούτε δύο μηνών, διακομίσθηκε την Κυριακή το μεσημέρι ήδη νεκρό στο Νοσοκομείο Χανίων. Το απόγευμα της ίδιας μέρας μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι γονείς και ελήφθησαν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις», ανέφερε στην ΚΡΗΤΗ TV ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας.

Τα δείγματα που ελήφθησαν από τους δύο γονείς για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, στάλθηκαν στο εργαστήριο τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Από τα αποτελέσματα θα διαπιστωθεί αν οι γονείς, που φέρονται να πλάκωσαν το βρέφος ενώ κοιμόταν, βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

«Χθες ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή του άτυχου βρέφους. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναμένονται εντός των επόμενων δύο ημερών», πρόσθεσε ο κ. Μπέας.

Η αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο οποίος κλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο όπου εξέπνευσε το βρέφος, κάνει λόγο για ασφυκτικό θάνατο.

Πηγή: neakriti.gr