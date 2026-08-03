Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας νεαρός άνδρας σε χαράδρα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας, στα ελληνοαλβανικά σύνορα, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή.

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Ηγουμενίτσα και τους Φιλιάτες, οι οποίες επιχείρησαν στο σημείο προκειμένου να ανασύρουν τον νεαρό.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 20χρονο από τη Χιλή, ο οποίος είχε ξεκινήσει πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα μαζί με έναν 22χρονο φίλο του. Υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο 20χρονος έπεσε στη χαράδρα, με τον φίλο του να αναζητά άμεσα βοήθεια από διερχόμενο όχημα.

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 22χρονος, εμφανώς συγκλονισμένος, παρακολουθούσε την επιχείρηση και, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε κλαίγοντας στους πυροσβέστες ότι οι δύο φίλοι είχαν αποφασίσει να περάσουν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια, επειδή δεν διέθεταν χρήματα.

Οι διασώστες ανέσυραν τον 20χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.