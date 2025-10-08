Μία νέα επικίνδυνη «μόδα» έχει κάνει την εμφάνισή της στην Αθήνα, με τους νέους να σκαρφαλώνουν στα τραμ ενώ είναι σε κίνηση, ώστε να «αποθανατίσουν» την στιγμή και να προβάλουν το κατόρθωμα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, οι έφηβοι φωτογραφίζονται ή τραβούν βίντεο με τα κινητά τους και αναρτούν μετά τα… κατορθώματά τους στα social media.

Advertisement

Advertisement

Το τελευταίο καιρό καταγράφονται πολλά ανάλογα περιστατικά, κυρίως σε Νέα Σμύρνη και Νέο Κόσμο, με τους έφηβους να σκαρφαλώνουν στο τελευταίο βαγόνι, όπου δεν τους βλέπει ο οδηγός, και να κάνουν τη… βόλτα τους.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό καταγράφτηκε χθες από αυτόπτες μάρτυρες. Σύμφωνα με το MEGA πολίτες κατέγραψαν παιδί να σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος του Τραμ στη διαδρομή από Γλυφάδα προς Άλιμο.

Η επικίνδυνη «μόδα» προέρχεται από το εξωτερικό. Πριν από λίγες μέρες, δύο έφηβες στη Νέα Υόρκη έχασαν τη ζωή τους μετά από ένα ατύχημα που φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «σέρφινγκ στο μετρό».