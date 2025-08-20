Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο, όταν άνθρωπος έπεσε στις γραμμές.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν ο άνθρωπος ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του, ή αν έπεσε καταλάθος στις γραμμές.

Αμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.

Οι συρμοί του ΗΣΑΠ λειτουργούν από τον Πειραιά μέχρι και τα Άνω Πατήσια και από την «Ειρήνη» μέχρι και την Κηφισιά.