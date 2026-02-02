Σε «θρίλερ» εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία από τη Νέα Πέραμο, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να κράτησαν ζωντανό το θύμα για έξι μέρες, μέχρι και την στιγμή που αποφάσισαν να τον εκτελέσουν πισώπλατα με 10 σφαίρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, μετά και από την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του άτυχου 27χρονου επήλθε χθες Κυριακή (1/2). Με αυτόν τον τρόπο, το αρχικό σενάριο που εξέταζε η ΕΛΑΣ, ότι δηλαδή η δολοφονία του θα μπορούσε να είχε συμβεί κατα το πρώτο 24ωρο μετά την αρπαγή του, έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, καταρρίπτεται.

Το θύμα φαίνεται να δέχτηκε δέκα σφαίρες, εκ των οποίων οι εννέα στην πλάτη και η μία στο κεφάλι, γεγονός που ενδεχομένως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 27χρονος επιχείρησε να διαφύγει και οι δράστες τον πυροβόλησαν, στην προσπάθειά του να σωθεί.

Νέο βίντεο – ντοκουμέντο πριν την αρπαγή

Σε νέο βίντεο – ντοκουμέντο, που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, διακρίνεται ο 27χρονος να περπατάει αμέριμνος στο πεζοδρόμιο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταφτάσουν στο σημείο οι άγνωστοι δράστες, που με την απειλή όπλου άρπαξαν τον άτυχο επιχειρηματία, βάζοντάς τον με την βία μέσα στο όχημα που επέβαιναν.

Οι 4 δράστες περίμεναν καρτερικά τον 27χρονο να επιστρέψει από το ίντερνετ καφέ που είχε επισκεφτεί, με το θύμα να χτυπάει το κουδούνι της πολυκατοικίας, προκειμένου να του ανοίξει η σύντροφός του, η οποία και κατήγγειλε την ασπαγή στις αστυνομικές αρχές.