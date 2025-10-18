Ίσως η πιο σοβαρή αλλαγή στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι ότι, σε περίπτωση υποτροπής, ο παραβάτης οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ πιο αυστηρές ποινές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ένας 57χρονος, τον οποίο έπιασαν τα στελέχη της Τροχαίας στις 13 Οκτωβρίου να οδηγεί φορτηγό, χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ τα έξι από τα δώδεκα ελαστικά του οχήματος ήταν φθαρμένα. Τότε του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για τριάντα ημέρες.

Ο 57χρονος, όμως, δεν συμμορφώθηκε και τέσσερις ημέρες αργότερα, το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς της τροχαίας στην Αττική Οδό να οδηγεί ανατρεπόμενο επικαθήμενο φορτηγό, μεταφέροντας αδρανή υλικά.

Μετά την υποτροπή του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.365 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμ για 395 ημέρες