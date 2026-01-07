Η πολυεθνική εταιρεία τροφίμων Nestlé (Νεστλέ) επεκτείνει την ανάκληση ορισμένων παρτίδων προϊόντων βρεφικής διατροφής πέρα ​​από την Ευρώπη, στην Αφρική, την Αμερική και την Ασία, σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα και η Νότια Αφρική, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας και ενημερώσεις των εθνικών αρχών ασφάλειας τροφίμων.

Δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ασθένειες σε σχέση με τις παρτίδες έχει ανακαλέσει η Nestlé λόγω πιθανής μόλυνσης με σερεουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο.

Τουλάχιστον 37 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών (και η Ελλάδα), καθώς και η Αυστραλία, η Βραζιλία, η Κίνα, το Μεξικό και η Νότια Αφρική έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για την υγεία σχετικά με την πιθανότητα μόλυνσης των βρεφικών προϊόντων διατροφής.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας δήλωσε σήμερα Τετάρτη (7/1) ότι η ανάκληση είναι ένα προληπτικό μέτρο, μετά την ανίχνευση της τοξίνης σε προϊόντα που εισήχθησαν από την Ολλανδία.

Η Nestlé Australia δήλωσε ότι οι παρτίδες που ανακλήθηκαν είχαν κατασκευαστεί στην Ελβετία, ενώ η Nestlé China δήλωσε ότι ανακαλεί παρτίδες γάλακτος σε σκόνη που εισήχθησαν από την Ευρώπη.

Μια ανακοίνωση από την Εθνική Επιτροπή Καταναλωτών της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι το βρεφικό γάλα NAN που ανακαλείται παρήχθη τον Ιούνιο του 2025 και έχει διάρκεια ζωής περίπου 18 μηνών.

Το υπουργείο Υγείας της Αυστρίας δήλωσε ότι η ανάκληση αφορά πάνω από 800 προϊόντα από περισσότερα από 10 εργοστάσια και ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της Nestlé.

Η εταιρεία δήλωσε την Τρίτη ότι είχε ελέγξει όλα τα έλαια αραχιδονικού οξέος και τα αντίστοιχα μείγματα ελαίων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων διατροφής για βρέφη που ενδεχομένως επηρεάζονται, μετά τον εντοπισμό του προβλήματος ποιότητας.

Η ανάκληση ασκεί μεγαλύτερη πίεση στον πολυεθνικό όμιλο, που τελευταία επιδιώκει να ενισχύσει την ανάπτυξή του μέσω μιας αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου του. Οι μετοχές της Nestlé έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 5,7% αυτή την εβδομάδα.

