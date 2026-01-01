Μόλις 62 οδηγοί βρέθηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα νόμιμα όρια σε περισσότερους από 6.100 έλεγχους αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, μέσα στο τελευταίο 24ωρο του χρόνου, από το πρωί της παραμονής Πρωτοχρονιάς έως το πρωί της 1ης Ιανουαρίου.

Σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια των γιορτών η Τροχαία ενίσχυσε τους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Πηγή: EUROKINISSI

Πώς «βλέπει» ο ΚΟΚ την καταναλωση αλκοόλ

Επιτρεπόμενα όρια

Γενικοί Οδηγοί: 0,50 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος (ή 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα).

Επαγγελματίες/Νέοι Οδηγοί (έως 2 ετών άδεια): Τα όρια είναι αυστηρότερα (0,20 g/l).

Κυρώσεις και Πρόστιμα (Ενδεικτικά)

0,50 – 0,80 g/l (ή 0,25 – 0,40 mg/l αέρα): Πρόστιμο 200€ (ή 350€ ανάλογα την πηγή), αφαίρεση άδειας 30 ημέρες, 5 βαθμοί ποινής.

0,80 – 1,10 g/l (ή 0,40 – 0,55 mg/l αέρα): Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

> 1,10 g/l (ή > 0,55 mg/l αέρα): Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες (6 μήνες), φυλάκιση έως 6 μήνες, ακινητοποίηση οχήματος.

Άρνηση Ελέγχου: Πρόστιμο 1.200€, φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών, αφαίρεση άδειας για 6 μήνες.

Υποτροπή : Οι ποινές γίνονται πολύ αυστηρότερες (π.χ., αφαίρεση διπλώματος για 5 ή και 10 χρόνια). Μειωμένη Ικανότητα : Ακόμα και κάτω από τα όρια, αν η οδήγηση δείχνει μειωμένη ικανότητα, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις. Νέος ΚΟΚ : Οι νόμοι για το αλκοόλ και τις ποινές έχουν ανανεωθεί (όπως αναφέρεται σε πηγές του 2025) και είναι πιο αυστηροί.

