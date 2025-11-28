Με περιπολικό επέστρεψε τελικώς στο σπίτι του ένας τυφλός Βολιώτης, όταν ο φίλος του, που προθυμοποιήθηκε να τον εξυπηρετήσει, συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο της Τροχαίας για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο 75χρονος οδηγός, που όπως ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου κατανάλωσε μόλις δύο ποτηράκια κρασί, οδηγήθηκε και πέρασε τη νύχτα του στο κρατητήριο, μέχρι το μεσημέρι, οπότε και εκδικάστηκε η υπόθεσή του, αναφέρει η εφημερίδα Ταχυδρόμος.

Προς υπεράσπισή του, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κλήθηκε να καταθέσει ο φίλος του, που αντιμετωπίζει πρόβλημα όρασης. Οι δύο τους συμμετέχουν σε σύλλογο, που συνεδρίαζε χθες σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση και δεδομένου ότι η ώρα ήταν περασμένη, του ζήτησε αν μπορεί να τον μεταφέρει σπίτι του, στη Ν. Ιωνία.

Advertisement

Advertisement

Ο 75χρονος που μένει κοντά στο ξενοδοχείο, πήγε με τα πόδια μέχρι το σπίτι, πήρε αυτοκίνητο και επέστρεψε για να πάρει τον φίλο του και να τον μεταφέρει στο σπίτι. Πριν ολοκληρωθεί η διαδρομή, ένα τετράγωνο, πριν το σπίτι, περιπολικό της τροχαίας έκανε σήμα στον 75χρονο να σταματήσει. Του έγινε αλκοτέστ και βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το όριο.

Ο 75χρονος συνελήφθη και στο περιπολικό μέσα μπήκε και ο φίλος του, προκειμένου αστυνομικοί να τον πάνε στο σπίτι του.

«Ενιωσα πολύ άσχημα. Να σε πηγαίνει περιπολικό στο σπίτι. Πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από τον φίλο μου. Ισως να φταίω εγώ. Αν δεν του ζητούσα να με μετακινήσει, τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν» κατέθεσε το μεσημέρι, ενώπιον του δικαστηρίου ο φίλος του 75χρονου.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε πιει μόλις δύο ποτηράκια κρασί: «Επεσα από τα σύννεφα με τη μέτρηση. Όταν αστυνομικοί μου ζήτησαν να σταματήσω, δεν φοβήθηκα για το αλκοτέστ. Δεν έχω συλληφθεί ποτέ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Και ήμουν απολύτως καλά. Δεν αισθανόμουν το παραμικρό».

Ο 75χρονος κρίθηκε ένοχος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο έμεινε ατιμώρητος. Το δικαστήριο δεν του επέβαλλε ποινή. Σημειώνεται ότι από την Τροχαία του έχει αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια οδήγησης.