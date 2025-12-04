Οι εντατικοί έλεγχοι της τροχαίας για αλκοτέστ λόγω των αυξημένων περισαττικών που έχουν καταγραφεί – περισσότερες από 35.600 παραβάσεις σε μόλις 30 ημέρες με τις 1.188 να αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ- φαίνεται ότι ευαισθητοποιεί πλέον τους πολίτες που σπεύδουν στα φαρμακεία για την αγορά self test για αλκοόλ.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο φαρμακοποιός Θοδωρής Ζευκιλής «έχει αρχίσει να γίνεται μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο θέμα και πολλοί πλέον το ζητάνε ή ρωτάνε πληροφορίες για την τιμή και το πόσο ακριβες είναι».

Όπως αναφέρει, στα φαρμακεία πωλούνται και self test για ναρκωτικές ουσίες, τα οποία ανιχνεύουν 11 διαφορετικά είδη ναρκωτικών. «Είναι κάτι καινούριο στα πλαίσια του αυτοελέγχου, το τελευταίο διάστημα έχει έρθει ένα καινούριο test το οποίο ανιχνεύει έως και 11 διαφορετικές ναρκωτικές ουσίες στα ούρα. Μέσα στις 11 ουσίες είναι και η κοκαΐνη, είναι οι αμφεταμίνες, είναι το χασίσι, είναι οι βενζοδιαζεπίνες που είναι ουσιαστικά ηρεμιστικά, είναι κάποια αντικαταθλιπτικά» αναφέρει ο κ. Ζευκιλής.