Ένα απίστευτο αλλά και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (10/10/2025) στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 45χρονος άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί σε κατάσταση μέθης και, κατά τη διάρκεια αλκοτέστ, αντί να φυσήξει στο αλκοολόμετρο… άρχισε να το ρουφάει.

Το επεισόδιο συνέβη στο Νέο Ρύσιο, όπου αστυνομικοί της Τροχαίας Θέρμης σταμάτησαν τον οδηγό για έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού στο δικαστήριο, «ο κατηγορούμενος αρχικά αρνήθηκε να φυσήξει και στη συνέχεια άρχισε να ρουφάει το αλκοολόμετρο. Συνεργάστηκε, αλλά με λανθασμένο τρόπο».

Καθώς ο 45χρονος δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία και βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να τον συλλάβουν. Ωστόσο, η σύλληψη δεν αποδείχθηκε εύκολη. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός: «Όταν του είπαμε ότι πρέπει να μας ακολουθήσει και να του περάσουμε χειροπέδες, αρνήθηκε και αντιστάθηκε. Στην προσπάθειά μας να τον συγκρατήσουμε, πέσαμε όλοι στο έδαφος».

Τελικά, μετά από λίγη ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στο Τμήμα. Εκεί, ο 45χρονος ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, λέγοντας πως «ήθελε απλώς να φύγει» και ότι «η μέθη τον επηρέασε». Ο αστυνομικός πρόσθεσε πως «στο Τμήμα ήταν συνεργάσιμος και μετανιωμένος».

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε σπίτι φίλου του και δήλωσε: «Δεν έπρεπε να οδηγήσω. Ζητώ συγγνώμη και πάλι».