Δωρεάν αλκοτέστ, ενισχυμένοι έλεγχοι και ασφαλής επιστροφή στο σπίτι συνθέτουν το νέο πλέγμα δράσεων για την οδική ασφάλεια, με ΚΤΕΟ και νυχτερινά κέντρα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ώστε να περιοριστούν τα τροχαία που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Τα μέλη του πανελλήνιου συνδέσμου ΚΤΕΟ έχουν ξεκινήσει μια νέα δράση από την Δευτέρα 16/2 έως και την Κυριακή 22/2 κατά την οποία στο τέλος του τεχνικού ελέγχου μοιράζονται στους οδηγούς δωρεάν αλκοτέστ.

«Προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό το σκηνικό, γιατί είναι πάρα πολλά τα ατυχήματα. Το αλκοόλ και η οδήγηση δε πάνε μαζί, οπότε στα πλαίσια και κάτω από την αιγίδα του Υπ. Μεταφορών και του Υπ. Προστασίας του πολίτη, συνδράμουμε και εμείς μαζί με τον πανελλήνιο σύνδεσμο» εξήγησε ο ιδιοκτήτης ΚΤΕΟ Βασίλης Παπαλεβιζόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα το σκηνικό αλλάζει και στα νυχτερινά κέντρα καθώς τα μπλόκα έχουν ενισχυθεί και οι πελάτες αποφεύγουν να οδηγήσουν εάν έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Ο Γιώργος Σαραφίδης μετρ νυχτερινού καταστήματος περιέγραψε στην ΕΡΤ τα 3 νέα μέτρα που έχει λάβει το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εργάζεται: «Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση όλου αυτού του κόσμου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Εδώ λοιπόν ερχόμαστε εμείς σαν μαγαζί και σαν επιχείρηση και σε συνεννόηση με την εταιρεία η οποία έχει μισθώσει τον χώρο του πάρκινγκ, είμαστε ήδη σε επικοινωνία για να βάλουμε ένα σταθμό αλκοτέστ το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα σε αυτούς που νομίζουν ότι έχουν πιει ή θέλουν να εξακριβώσουν την ποσότητα αλκοόλ που έχουν στο αίμα τους, να κάνουν δωρεάν στον σταθμό αλκοτέστ.

Δίνουμε τη δυνατότητα αν κάποιος θέλει να αφήσει το αυτοκίνητο του, γιατί έχει πιει, στο χώρο του μαγαζιού χωρίς χρέωση. Να έρθει να το πάρει την άλλη μέρα και υπάρχει και η δυνατότητα για private transfer από το μαγαζί με ιδιωτικά αυτοκίνητα με ειδική άδεια, να τους πάρουν να τους πάνε σπίτια τους».

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)