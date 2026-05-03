Η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, με δύο νεκρούς κρατούμενους, δεν είναι ένα περιστατικό αποκομμένο από την πραγματικότητα των ελληνικών φυλακών. Είναι ακόμη ένα επεισόδιο σε μια δεκαετία κατά την οποία οι φυλακές βρέθηκαν ξανά και ξανά στην επικαιρότητα: για νεκρούς κρατούμενους, συμπλοκές, στάσεις, απόπειρες αποδράσεων και έναν πληθυσμό κρατουμένων που πλέον ξεπερνά κατά πολύ τη χωρητικότητα του συστήματος.

Δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή στις φυλακές Νιγρίτας, ύστερα από συμπλοκή μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο πειθαρχείο και, για λόγο που ακόμη ερευνάται, ήρθαν στα χέρια. Ο ένας πέθανε μέσα στη φυλακή, ενώ ο δεύτερος υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.



Η υπόθεση ερευνάται από την Ασφάλεια Σερρών. Ωστόσο, το ερώτημα που επανέρχεται είναι ευρύτερο: τι συμβαίνει στις ελληνικές φυλακές τα τελευταία χρόνια και γιατί το σωφρονιστικό σύστημα εμφανίζεται διαρκώς σε κατάσταση πίεσης;



Μια δεκαετία με βία, νεκρούς και αποδράσεις



Η τελευταία δεκαετία δεν έχει καταγράψει μόνο ένα είδος κρίσης στις φυλακές. Δεν μιλάμε αποκλειστικά για «εξεγέρσεις» με την κλασική έννοια, αλλά για ένα μωσαϊκό περιστατικών: αιματηρές συμπλοκές μεταξύ κρατουμένων, θανάτους που προκαλούν αναταραχές, στάσεις, αποδράσεις και οργανωμένα σχέδια διαφυγής.



Τον Ιούνιο του 2024, στις φυλακές Κορυδαλλού, ένας 35χρονος κρατούμενος έπεσε νεκρός ύστερα από άγρια συμπλοκή στη Δ’ Πτέρυγα. Άλλος κρατούμενος τραυματίστηκε από μαχαιριά στην πλάτη, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίστηκε τεταμένη και χρειάστηκε ενίσχυση από αστυνομικές δυνάμεις.



Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2024, στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, ο θάνατος 21χρονου κρατουμένου προκάλεσε αναταραχή. Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε κελιά, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης και ζητώντας καλύτερη ιατρική κάλυψη και συνθήκες διαβίωσης.



Στις αρχές του 2025, δύο κρατούμενοι απέδρασαν από τις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας. Η απουσία τους έγινε αντιληπτή σχεδόν τέσσερις ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός σε αστυνομικές υπηρεσίες, σύνορα και αεροδρόμια.



Το 2026, δύο κρατούμενοι απέδρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου είχαν μεταφερθεί αφού –σύμφωνα με τις πληροφορίες– είχαν καταπιεί ξυραφάκια. Εκμεταλλεύτηκαν τη μεταφορά και τη νοσηλεία τους στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο κρατουμένων και διέφυγαν.



Πιο πίσω, το 2016, δύο νεαροί κρατούμενοι είχαν αποδράσει από τις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας, εγκαταλείποντας ομάδα εργασίας. Το 2025, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν απόπειρα απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλλού, έπειτα από πληροφορίες για οργανωμένο σχέδιο σε συγκεκριμένη πτέρυγα.



Τα περιστατικά αυτά δεν είναι ίδια μεταξύ τους. Άλλα αφορούν αιματηρές συμπλοκές, άλλα στάσεις, άλλα αποδράσεις ή απόπειρες. Όλα όμως συναντώνται στο ίδιο σημείο: στη δυσκολία ελέγχου και ομαλής λειτουργίας ενός συστήματος που δείχνει να κινείται μόνιμα στα όριά του.



Πόσες φυλακές έχει η Ελλάδα



Στην επίσημη λίστα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής εμφανίζονται 34 σωφρονιστικές δομές και συναφείς μονάδες κράτησης: κλειστά καταστήματα, αγροτικές φυλακές, ειδικά καταστήματα, κέντρα υγείας κρατουμένων, καταστήματα νέων και γυναικείες φυλακές.

Ανάμεσά τους είναι ο Κορυδαλλός Ι και ΙΙ, η Νιγρίτα, η Λάρισα, η Πάτρα, τα Τρίκαλα, η Κομοτηνή, ο Δομοκός, το Μαλανδρίνο, η Κέρκυρα, τα Χανιά, η Αλικαρνασσός, ο Ελαιώνας Θηβών και άλλες δομές.

Η Νιγρίτα, όπου σημειώθηκε το τελευταίο αιματηρό περιστατικό, περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα ως Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας Σερρών.



Πόσοι κρατούμενοι υπάρχουν σήμερα



Σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στις 29 Ιανουαρίου 2026 οι κρατούμενοι στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα ήταν 13.530. Από αυτούς, οι 6.939 ήταν αλλοδαποί, δηλαδή ποσοστό 51,3%.



Η αύξηση είναι εμφανής και μέσα από τον συγκριτικό πίνακα: το 2023 οι κρατούμενοι ήταν 10.229, το 2024 έφτασαν τους 11.461, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 τους 13.561 και στις 29 Ιανουαρίου 2026 τους 13.530.



Με άλλα λόγια, μέσα σε περίπου δύο χρόνια, το σωφρονιστικό σύστημα βρέθηκε να διαχειρίζεται πάνω από 3.000 επιπλέον κρατούμενους.



Υπάρχει υπερπληθυσμός;



Ναι. Και πλέον αυτό δεν αποτελεί απλώς καταγγελία οργανώσεων ή εργαζομένων, αλλά στοιχείο που έχει συζητηθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται τη σχετική συζήτηση στη Βουλή, η πληρότητα των φυλακών φτάνει στο 126% της χωρητικότητάς τους.



Η «Καθημερινή» είχε καταγράψει ήδη από προηγούμενη συζήτηση στη Βουλή υπερπλήρωση 122,9%, με μεγάλες αποκλίσεις ανά κατάστημα: φυλακές όπως η Κομοτηνή, το Κατάστημα Νέων Βόλου και η Τρίπολη εμφάνιζαν πολύ υψηλά ποσοστά πληρότητας, ενώ άλλες δομές ήταν σαφώς λιγότερο επιβαρυμένες.



Αυτό σημαίνει ότι ο υπερπληθυσμός δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Υπάρχουν φυλακές που λειτουργούν κάτω από τα όριά τους και άλλες που λειτουργούν πολύ πάνω από αυτά. Η εικόνα αυτή δημιουργεί συνθήκες πίεσης: λιγότερος χώρος, μεγαλύτερη ένταση, δυσκολότερη επιτήρηση, αυξημένος κίνδυνος βίας.



Οι ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις



Το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσω της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, έχει επανειλημμένα επισημάνει προβλήματα στις ελληνικές φυλακές. Σε έκθεση για επίσκεψη του Ιανουαρίου 2025, η Επιτροπή μίλησε για διαχρονικά προβλήματα υπερπληθυσμού, κακών συνθηκών κράτησης και σοβαρών ελλείψεων προσωπικού.



Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι οι ελλείψεις προσωπικού επιτρέπουν σε ισχυρότερες ομάδες κρατουμένων να δρουν με ατιμωρησία, ενώ η ενδοκρατουμένη βία μπορεί να ανθίζει σε τέτοιες συνθήκες. Η Επιτροπή ζήτησε εθνική στρατηγική για την πρόληψη της βίας μεταξύ κρατουμένων, με αύξηση προσωπικού και καλύτερη εκπαίδευση.



Το ερώτημα μετά τη Νιγρίτα



Η συμπλοκή στη Νιγρίτα θα διερευνηθεί ποινικά και υπηρεσιακά. Όμως το πρόβλημα δεν εξαντλείται στο ποιος χτύπησε ποιον και γιατί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι ελληνικές φυλακές μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια όταν ο αριθμός των κρατουμένων αυξάνεται, η πληρότητα ξεπερνά τη χωρητικότητα και οι ίδιες οι ευρωπαϊκές αρχές μιλούν για υπερπληθυσμό, ελλείψεις και συνθήκες που ευνοούν τη βία.



Η τελευταία δεκαετία δείχνει ότι κάθε σοβαρό περιστατικό αντιμετωπίζεται ως έκτακτη είδηση. Στην πραγματικότητα, όμως, τα περιστατικά αυτά μοιάζουν περισσότερο με συμπτώματα ενός χρόνιου προβλήματος.



Και όσο οι φυλακές παραμένουν υπερφορτωμένες, με κρατούμενους πάνω από τα όρια και προσωπικό που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες υψηλής έντασης, το επόμενο επεισόδιο δεν θα είναι απλώς πιθανό. Θα είναι, δυστυχώς, αναμενόμενο.