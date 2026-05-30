Τη διαδρομή του από την οικοδομή, όπου δούλευε ως υδραυλικός, στην υποκριτική περιέγραψε ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν, όταν πήγε σε ένα κάστινγκ για κομπάρσους. Ακολούθησαν οι σπουδές στη δραματική σχολή. Παρόλα αυτά, σήμερα θεωρεί πως θα είχε βγάλει χρήματα, αν δεν είχε κάνει επαγγελματική στροφή.

«Ισχύει ότι δούλευα οικοδομή και ότι είχα πάει για κομπάρσος σε ένα κάστινγκ», είπε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», στην οποία ήταν καλεσμένος το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου για να προσθέσει στη συνέχει με χιούμορ: «Πήγα και μυρίστηκα ότι εδώ έχει χρήμα, αυτό ακριβώς». Πλέον θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση του θα ήταν καλύτερη, αν ασκούσε το επάγγελμα του υδραυλικού: «Tώρα αν ήμουν υδραυλικός, τώρα θα είχα βγάλει λεφτά».

Η μετάβαση δεν τον δυσκόλεψε, αφού πιστεύει ότι είναι άνθρωπος που προσαρμόζεται εύκολα: «Η αλλαγή έγινε λίγο random. Το “άου” της οικοδομής δεν έφυγε ποτέ, το παλεύω. Προσαρμόζεσαι φίλε. Γίνεσαι ευκολοπροσάρμοστος στις αλλαγές. Τα έκανα παράλληλα, σχολή και οικοδομή. Είχε πέσει έργο στην οικοδομή, την έσκαγα και πήγαινα να κάνω μάθημα. Δεν πήρα ποτέ την απόφαση ότι είμαι γεννημένος για αυτό. Πιάνω γενικότερα ό,τι έρχεται γιατί μου αρέσουν οι αλλαγές».