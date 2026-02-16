Νηπιαγωγός καταθέτει μήνυση κατά του Δημοσίου για ηθική βλάβη, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που υπέστη κατά τη διάρκεια της εργασίας της, με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι της. Παρά τον τραυματισμό της, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο νηπιαγωγείο πριν ολοκληρωθεί η αποθεραπεία της, ενώ η κακοτεχνία που προκάλεσε το ατύχημα δεν είχε αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha TV το πρωί της Δευτέρας (16/2/2026), η αναπληρώτρια νηπιαγωγός τραυματίστηκε τον Νοέμβριο του 2023, όταν έπεσε από σκαλοπάτι μέσα σε νηπιαγωγείο στην περιοχή Ζωγράφου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Στο ίδιο σημείο, λόγω της κακοτεχνίας, έχουν σημειωθεί και άλλες πτώσεις μαθητών.

Η εκπαιδευτικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τοποθέτηση λαμών και παρέμεινε νοσηλευόμενη για μία εβδομάδα. Ο θεράπων ιατρός της συνέστησε τετράμηνη παραμονή στο σπίτι, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως το τραύμα της.

«Οι αναπληρωτές δικαιούμαστε 15 μέρες άδεια ετησίως, με αποτέλεσμα να πρέπει να επιστρέψω στο σχολείο με πατερίτσες. Όταν γύρισα το σημείο με την κακοτεχνία υπήρχε».