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Παρά το έντονο ενδιαφέρον, οι ολοκληρωμένες συναλλαγές παραμένουν σπάνιες λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας νησιών με ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και της πολυπλοκότητας της διαδικασίας.

Η απόκτηση ενός ιδιωτικού νησιού απαιτεί συχνά έως και 32 εγκρίσεις από τέσσερα διαφορετικά υπουργεία και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

Η γραφειοκρατία, οι έλεγχοι για δασικές ή αρχαιολογικές εκτάσεις και η ανάγκη για εξειδικευμένες υποδομές καθιστούν τη μεταβίβαση μια χρονοβόρα διαδικασία.

Πολλοί επενδυτές στρέφονται τελικά σε παραθαλάσσιες εκτάσεις σε κατοικημένα νησιά για να αποφύγουν τα εμπόδια.

Οι αγοραστές δεν βλέπουν τα νησιά ως συμβατικές επενδύσεις, αλλά ως περιουσιακά στοιχεία για τη διατήρηση οικογενειακής κληρονομιάς.

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Περισσότεροι από 60 υποψήφιοι αγοραστές εκδηλώνουν κάθε χρόνο ενδιαφέρον για να αποκτήσουν ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty. Πρόκειται για μέλη της διεθνούς οικονομικής ελίτ, με περιουσίες που ξεκινούν από τα 300 εκατ. ευρώ και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τα δισεκατομμύρια, τα οποία αναζητούν ένα αποκλειστικό καταφύγιο με θέα στο ελληνικό αρχιπέλαγος.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, η απόκτηση ενός ιδιωτικού νησιού παραμένει μια εξαιρετικά σπάνια συναλλαγή. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι περίπλοκες ιδιοκτησιακές υποθέσεις και το αυστηρό πλαίσιο αδειοδοτήσεων δημιουργούν σημαντικά εμπόδια, με αποτέλεσμα οι ολοκληρωμένες αγοραπωλησίες να είναι ελάχιστες.

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Η εικόνα της αγοράς αποτυπώνει αυτή την αντίθεση: ενώ οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί και διαθέτουν τεράστια οικονομική επιφάνεια, οι πραγματικά διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες και η διαδικασία απόκτησης μπορεί να διαρκέσει χρόνια.

Ποιοι δισεκατομμυριούχοι αναζητούν ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα – Πηγή: iSTOCK

Ελάχιστα τα διαθέσιμα νησιά – Ποιοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν

Από τα περίπου 6.000 νησιά και νησίδες που διαθέτει η Ελλάδα, μόλις 227 κατοικούνται, ενώ περίπου 150 βρίσκονται σε ιδιωτική ιδιοκτησία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty. Ακόμη και ανάμεσα σε αυτά, όμως, λίγα είναι εκείνα που διαθέτουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς σημαντικές εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με την εμπειρία της εταιρείας, μια ολοκληρωμένη αγοραπωλησία ιδιωτικού νησιού πραγματοποιείται περίπου μία φορά κάθε πέντε χρόνια ή και πιο σπάνια. Πολλά από τα ακίνητα αποτελούν οικογενειακές περιουσίες που περνούν από γενιά σε γενιά, ενώ οι ιδιοκτήτες τους δεν εξετάζουν απαραίτητα την πώληση ακόμη και όταν δέχονται ιδιαίτερα υψηλές προσφορές.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, το οικονομικό αντάλλαγμα δεν είναι το μοναδικό κριτήριο. Οι οικογένειες που διαθέτουν ένα νησί ενδιαφέρονται και για το πρόσωπο που θα το αποκτήσει, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να το αξιοποιήσει, θέλοντας να διασφαλίσουν ότι θα διατηρηθεί ο χαρακτήρας και η ιστορία της ιδιοκτησίας.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ακολουθούν η Βρετανία και η Ελβετία. Οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν διάμεση ηλικία τα 62 έτη και καθαρή περιουσία από 300 εκατ. ευρώ έως αρκετά δισεκατομμύρια. Η προσέγγιση της ελληνικής αγοράς γίνεται κυρίως μέσω Family Offices, δηλαδή εταιρειών και σχημάτων που διαχειρίζονται τις περιουσίες ιδιαίτερα εύπορων οικογενειών, αλλά και μέσω του διεθνούς δικτύου της Sotheby’s σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, το Λονδίνο και η Γενεύη.

Για τους περισσότερους, η αγορά δεν αποτελεί μια συμβατική επένδυση με στόχο την άμεση απόδοση, αλλά την απόκτηση ενός σπάνιου περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να παραμείνει στην οικογένεια για πολλές γενιές.

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Οι 32 εγκρίσεις, τα τέσσερα υπουργεία και η γραφειοκρατία

Η οικονομική δυνατότητα δεν αρκεί για να ολοκληρωθεί η αγορά ενός νησιού. Το βασικό εμπόδιο εντοπίζεται συχνά στη νομική και διοικητική διαδικασία, καθώς, σύμφωνα με την ανάλυση της Greece Sotheby’s International Realty, μια μεταβίβαση μπορεί να απαιτήσει έως και 32 άδειες και εγκρίσεις, με τη συμμετοχή τεσσάρων υπουργείων και πολλών δημόσιων υπηρεσιών.

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η διερεύνηση των τίτλων ιδιοκτησίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί ανάγονται στον 19ο αιώνα ή συνδέονται με παλαιότερες μοναστηριακές παραχωρήσεις, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσεκτική διασταύρωσή τους με τα στοιχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Στη συνέχεια εξετάζονται ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης, τυχόν αρχαιολογικοί περιορισμοί, η οριοθέτηση του αιγιαλού και η πιθανή ένταξη του νησιού σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Σημαντικό ρόλο έχει επίσης το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς για την απόκτηση ιδιωτικού νησιού απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις των αρμόδιων κρατικών αρχών, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του αγοραστή.

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Οι απαιτήσεις γίνονται ακόμη περισσότερες όταν ο νέος ιδιοκτήτης σχεδιάζει να αναπτύξει τουριστικές εγκαταστάσεις, να κατασκευάσει ελικοδρόμιο, να εγκαταστήσει μονάδα αφαλάτωσης ή να δημιουργήσει λιμενικές υποδομές.

Από την πρώτη επίσκεψη μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και την καταχώριση του τίτλου ιδιοκτησίας μπορεί να περάσουν 12 έως 24 μήνες, ενώ σε πιο σύνθετες περιπτώσεις η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη περισσότερο.

Ποιοι δισεκατομμυριούχοι αναζητούν ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα – Πηγή: iSTOCK

Πόσο κοστίζει ένα ιδιωτικό νησί και ποιες περιοχές αποτελούν εναλλακτική

Η τιμή ενός ιδιωτικού νησιού δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την έκτασή του ή τη θέση του στον χάρτη. Η δυνατότητα δόμησης, οι επιτρεπόμενες χρήσεις, η πρόσβαση, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις και οι τεχνικές υποδομές επηρεάζουν καθοριστικά την τελική αποτίμηση.

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Μάλιστα, οι υψηλές τιμές που εμφανίζονται σε διαδικτυακές αγγελίες δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στην πραγματική εμπορική αξία. Οι συγκρίσιμες συναλλαγές είναι ελάχιστες, με αποτέλεσμα η αποτίμηση να απαιτεί εξειδικευμένη αξιολόγηση κάθε ακινήτου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών, όπως η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση. Οι φυσικές πηγές νερού είναι περιορισμένες στις μικρές νησίδες και συχνά απαιτούνται μονάδες αφαλάτωσης, υποθαλάσσιοι αγωγοί ή μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία.

Αντίστοιχα, η ηλεκτροδότηση μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, συσσωρευτών και γεννητριών. Σημαντικό κόστος συνεπάγεται και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών πρόσβασης, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά ανθρώπων, εξοπλισμού και υλικών ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες.

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Επιπλέον, η αγορά ενός νησιού δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να οικοδομήσει ή να αναπτύξει οποιαδήποτε δραστηριότητα επιθυμεί. Οι δυνατότητες αξιοποίησης εξαρτώνται από το ισχύον χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο, τα χαρακτηριστικά της έκτασης και τις απαραίτητες εγκρίσεις. Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, το θεσμικό πλαίσιο του 2026 προβλέπει ειδικούς περιορισμούς για τις χρήσεις σε νησιά μικρότερα των 1.000 στρεμμάτων, με έμφαση σε ηπιότερες μορφές ανάπτυξης.

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Για τον λόγο αυτό, αρκετοί ενδιαφερόμενοι στρέφονται σε εναλλακτικές επιλογές, όπως μεγάλες παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες, ιδιωτικούς όρμους και χερσονήσους σε ήδη κατοικημένα νησιά. Οι Παξοί και οι Αντίπαξοι, η βορειοανατολική Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Κέα και η Μύκονος συγκαταλέγονται στις περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για αγοραστές οι οποίοι επιθυμούν υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας, χωρίς να αποκοπούν πλήρως από τις βασικές υποδομές και υπηρεσίες.

Παρά τη δυσκολία των συναλλαγών, η διεθνής ζήτηση για ελληνικά ιδιωτικά νησιά παραμένει ισχυρή. Το Private Office της Greece Sotheby’s International Realty αναφέρει ότι έως τον Οκτώβριο του 2026 είχε ολοκληρώσει πωλήσεις ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 290 εκατ. ευρώ, ενώ έχει συμμετάσχει και σε μία ολοκληρωμένη αγοραπωλησία ιδιωτικού νησιού στην Ελλάδα, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του ακινήτου για λόγους εμπιστευτικότητας.

Το συμπέρασμα είναι ότι για τους υποψήφιους αγοραστές με περιουσίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι απαραίτητα η εξεύρεση των χρημάτων. Είναι να εντοπίσουν ένα νησί με καθαρούς τίτλους, δυνατότητα νόμιμης μεταβίβασης, κατάλληλες υποδομές και πραγματικές προοπτικές αξιοποίησης. Ένα περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να αποτελεί το απόλυτο σύμβολο ιδιωτικότητας και πολυτέλειας, αλλά παραμένει μία από τις πιο σύνθετες αγορές στην ελληνική κτηματαγορά.

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(Με πληροφορίες από Greece Sotheby’s International Realty)