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Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας διατυπώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους, το τελευταίο δεκαήμερο έχουν καταγραφεί περιστατικά εμφάνισης ποντικιών, ακόμη και σε βοηθητικούς χώρους της Μονάδας Νεογνών. Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος κάνει λόγο για μια σειρά από σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις όσο και στη λειτουργία του νοσοκομείου, τα οποία, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων.

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Στις καταγγελίες περιλαμβάνονται πλημμύρες στο ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και κακοτεχνίες σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, όπως αναφέρεται και στο iatropedia.gr. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι αναφέρουν δυσλειτουργίες στα ασανσέρ και έντονη οσμή λυμάτων σε παθολογικά τμήματα.

Τα προβλήματα, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν περιορίζονται στις υποδομές. Γίνεται επίσης αναφορά σε κλειστές κλινικές εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, ενώ ιδιαίτερα σοβαρή χαρακτηρίζεται η υποστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας συγκρίνει την κατάσταση που περιγράφει στο νοσοκομείο με την εικόνα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας που, όπως αναφέρει, παρουσίασε στη ΔΕΘ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν παράλληλα τη διαμαρτυρία τους για τη στάση του υπουργού απέναντι στα αιτήματα του υγειονομικού προσωπικού.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας υγειονομικών και σωματείων στη Θεσσαλονίκη, με τον Σύλλογο να κατηγορεί τον υπουργό Υγείας ότι αγνόησε τα αιτήματα που τέθηκαν από τους εργαζομένους και τα σωματεία.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που καταγράφονται στο νοσοκομείο έχουν πλέον λάβει σοβαρές διαστάσεις και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και το προσωπικό.