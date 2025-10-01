Προβλήματα με την ποιότητα του νερού αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες, κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε αρκετές περιοχές ων νοτίων προαστίων παρατηρείται έντονη γεύση και οσμή χλωρίου στο δίκτυο ύδρευσης.

Το βράδυ της Τρίτης, σε ανακοίνωσή της η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε ότι πράγματι, λόγω έκτακτων χειρισμών που έγιναν εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στην οσμή του νερού της βρύσης σε ορισμένες περιοχές των νοτίων προαστίων.

Συγκεκριμένα, το φαινόμενο εντοπίστηκε σε Άγιο Δημήτριο, Άλιμο, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο και Νέο Κόσμο.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του νερού και ότι η αλλαγή στην οσμή είναι παροδική.

«Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν» σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.