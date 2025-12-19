Ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος το περασμένο Πάσχα ακρωτηριάστηκε από κροτίδα που έσκασε στο χέρι του την ώρα που έπαιζε κλαρίνο σε νυχτερινό κέντρο, βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και μίλησε για τη ζωή του από τότε, την επέμβαση που έκανε, ενώ δήλωσε έτοιμος να ασχοληθεί ξανά με τη μουσική και το κλαρίνο.

Ο 36χρονος ο μίλησε για την αντίδραση των δίδυμων παιδιών του όταν αντίκρισαν τον χέρι του, για το δύσκολο βράδυ του τραυματισμού του, καθώς και για τον φίλο του που κατηγορεί πως του έδωσε την κροτίδα.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανέφερε: «Για μένα η καθημερινότητα ήταν πολύ δύσκολη, η αλήθεια είναι. Οπότε ψυχολογικά θέλει μια διαχείριση. Αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν, ο κόσμος περνάει δύσκολα. Εγώ πάντα είχα μάθει με τη δυσκολία στη ζωή μου και η κατάσταση αυτή με βοήθησε στο κομμάτι του να με μάθει ο κόσμος λίγο πιο πολύ και να μπορέσω να πω πόσο δύσκολα κατάφερα να φτάσω εκεί. Εγώ μέσα μου ένιωθα δυνατός και δεν ένιωσα ποτέ μου ότι δεν θα μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου. Δεν μου πέρασε ποτέ αυτό απ’ το μυαλό μου. Μου πέρασε ότι μπορεί να μην μπορέσω να ξανακάνω τη δουλειά μου, αλλά πλέον είμαι πολύ σίγουρος ότι θα την ξανακάνω και μάλιστα σύντομα. Θα μάθω και την κίνηση να είναι σιγά σιγά όπως ήταν και πρώτα, αλλά θα κάνω και μία μετατροπή στο κλαρίνο. Με το αριστερό χέρι παίζω όπως έπαιζα, με το δεξί μου χέρι τώρα θέλει πολλές ώρες εξάσκηση τώρα. Το χέρι το φοράω τώρα τρεις μέρες».

Όσον αφορά στην αντίδραση των παιδιών του όταν είδαν τον πρόσθετο μέλος του, είπε συγκινημένος: «Χάρηκα πιο πολύ όταν είδα τις μικρές μου που χάρηκαν. Ήρθαν τα παιδιά, μου χάιδεψαν το χέρι και μου είπαν “μπαμπά το μιμί πέρασε”. Συγκινούμαι πραγματικά. Είναι σχεδόν 3 ετών. Και οι δύο μου έλεγαν διαφορετικά πράγματα. Η μία μου έλεγε “θα περάσει το μιμί” και η άλλη το κοίταζε περίεργα».

Για τις στιγμές που έζησε μετά το περιστατικό με την κροτίδα, δήλωσε στη συνέχεια: «Δεν το άντεχα. Και πραγματικά μου συνέβη αυτό και ήμουνα ο πιο ψύχραιμος εκεί, να ψάχνω εγώ τα κομμάτια μου. Να ψάχνω εγώ τα κομμάτια μου και όλοι οι άλλοι να είναι στον κόσμο τους. Επειδή έβλεπα ότι δεν νοιαζόντουσαν για να δουν τι θα βρουν. Άλλος έπαιρνε τη σκούπα και καθάριζε εκεί που ήταν τα δάχτυλά μου. Το χέρι μου ήταν κατεστραμμένο. Δεν υπήρχε χέρι. Όταν μπήκα για τις πρώτες βοήθειες, θεώρησα ότι το χέρι μου θα κοπεί όλο από δω».

Για τον άνθρωπο που υποστηρίζει πως του έδωσε την κροτίδα, τόνισε: «Αυτός με παρότρυνε, αυτός το είχε πάνω του, αυτός το είχε ανεβάσει στο στόρι και είχε γράψει “απόψε θα γίνει το μπαμ”. Το κατέβασε μετά. Οι κινήσεις του ήταν να το κατεβάσει και να φύγει, να κρυφτεί. Εγώ αν είχα κάνει μία γρατζουνιά σε έναν άνθρωπο δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Όχι, δεν κρατάω κακία καθόλου. Για μένα θεωρώ ότι η τιμωρία αυτού του ανθρώπου είναι ότι μέσα του δεν έχει συναισθήματα. Ό,τι και να γίνει στο δικαστήριο…».