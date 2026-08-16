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Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο, Δευτέρα 17 Αυγούστου, δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται επιχειρησιακά, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που περιλαμβάνονται στον χάρτη, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά πυρκαγιάς.

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Παράλληλα, απευθύνεται σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που θα μπορούσαν, ακόμη και από αμέλεια, να προκαλέσουν φωτιά.

Μεταξύ άλλων, συνιστάται να αποφεύγεται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς και η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης κατά τη χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, μεταξύ άλλων ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που προκαλούν οι δασικές πυρκαγιές, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο civilprotection.gov.gr.