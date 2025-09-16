Για εμπρησμό στον Υμηττό κατηγορείται ο αποκαλούμενος «Επιδειξίας του Αιγάλεω», ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε 2 ανήλικες και μία 58χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και μόλις τελείωσε το αυτόφωρο για τα περιστατικά του Αιγάλεω, πήραν τον 26χρονο και τον οδήγησαν στον Εισαγγελέα με την κατηγορία του εμπρησμού.

Advertisement

Advertisement

Φέρεται το απόγευμα της 7ης Σεπτεμβρίου να έβαλε φωτιά στον Βύρωνα, κοντά στη λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα, αλλά μέσα από μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό κατάφεραν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής να τον ταυτοποιήσουν και με τα στοιχεία, που συνέλεξαν, να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

ΕΛ.ΑΣ.

ΕΛ.ΑΣ.