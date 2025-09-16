Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τον 32χρονο άντρα να αυνανίζεται μπροστά σε ανήλικη κοπέλα, στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Αιγάλεω. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο επιθέσεις παρενόχλησης, προτού ο άνδρας συλληφθεί.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται ο δράστης, συριακής καταγωγής, να ακολουθεί την 17χρονη, μέχρι που εκείνη εισήλθε στην πολυκατοικία της. Παρά τις παρατηρήσεις της νεαρής, που του έλεγε να απομακρυνθεί, ο άνδρας στάθηκε στην είσοδο της οικίας, κατέβασε το παντελόνι του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά στη ανήλικη.

Advertisement

Advertisement

Ένας 30χρονος που παρακολούθησε τις πράξεις του δράστη, παρενέβη και τον ακινητοποίησε, προτού φτάσει στο σημείο και ο ξάδελφος της 17χρονης.