Σε μια σημαντική και άκρως ενδιαφέρουσα τοποθέτηση αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο προχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, δικηγόρος και πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, κατά την συμμετοχή του στο συνέδριο Cyber Greece 2025, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Ο κ. Δημητριάδης ήταν ομιλητής σε πάνελ με θέμα: «AI Users, New Risks, Old Laws: Is Cyber Regulation Falling Behind?». Κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στην επιτακτική ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων γύρω από τη ρύθμιση και αξιοποίησή της.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Γραμματεία Foresight, που συστάθηκε το 2019 ύστερα από δική του εισήγηση, με στόχο, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και να μη μείνει πίσω στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

«Η λύση δεν είναι να κυνηγάμε την επόμενη εφαρμογή»

Ο κ. Δημητριάδης υπογράμμισε ότι η ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου απαιτεί συνεχή προσαρμογή και εξέλιξη, επισημαίνοντας ωστόσο πως η χώρα εξακολουθεί να υστερεί σε υποδομές. Όπως είπε, «η λύση δεν είναι να κυνηγάμε την επόμενη εφαρμογή», αλλά να εδραιωθεί μόνιμη συνεργασία μεταξύ κράτους, αγοράς και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επίσης, αναφερόμενος στο AI, τόνισε ότι πρόκειται για ένα νέο και άγνωστο πεδίο όχι μόνο για το ευρύ κοινό αλλά και για πολλούς ειδικούς του χώρου. Μάλιστα, επικαλέστηκε και πρόσφατη δήλωση του Sam Altman, CEO της Open AI, ότι «τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα δεν θα γίνουν ποτέ πιο έξυπνα από το AI».

Τέλος, πρότεινε τη σύσταση μόνιμης επιτροπής για τον συντονισμό πολιτικών και ρυθμίσεων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, με σαφείς ασφαλιστικές δικλίδες και νέο μοντέλο λήψης αποφάσεων που να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής.

«Innovate or you die»

Ο κ.Δημητριάδης εστίασε στο ζήτημα της ταχύτητας λήψης αποφάσεων, αφού ο τρόπος που λαμβάνονται σήμερα οι αποφάσεις –στην κοινοβουλευτική διαδικασία, στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης– δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και των εργαλείων που δημιουργούνται.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, ο νομοθέτης θα πρέπει να εξελίσσεται και να ενημερώνεται διαρκώς, προσπαθώντας να προλάβει –όχι απλώς να παρακολουθεί– τις εξελίξεις. Για να αποδώσει το πνεύμα το οποίο θα πρέπει να διέπει τις κυβερνήσεις, χρησιμοποίησε μια φράση που, όπως είπε, ακούγεται συχνά στη Silicon Valley: «Innovate or you die».

Στο πάνελ επίσης συμμετείχαν οι Χαράλαμπος Τσέκερης, Λίλιαν Μήτρου, και Αθανάσιος Σταβέρης-Πολυκαλάς, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Παγάνης.