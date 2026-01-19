Θέμα εκτός συνόρων έγινε το βίντεο οδηγού που κατέγραψε τον εαυτό του να κινείται με 304 χλμ./ώρα σε δημόσιο δρόμο, με την αστυνομία να τον έχει εντοπίσει μέσω TikTok και πλέον να αντιμετωπίζει αυστηρές κυρώσεις.

Πριν λίγες ημέρες στην Ελλάδα κυριάρχησε στις ειδήσεις ένα περιστατικό που ξεκίνησε από ένα απλό βίντεο στο TikTok και κατέληξε να απασχολεί τις αρχές. Πολύ γρήγορα, όμως, η υπόθεση ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και έγινε θέμα σε διεθνή μέσα, με το βίντεο του οδηγού που κινείται με 304 χλμ./ώρα σε δρόμο όπου το όριο είναι μόλις 90 χλμ./ώρα να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Στα πλάνα διακρίνεται ένα Audi, πιθανότατα ένα τροποποιημένο RS3, να επιταχύνει ραγδαία και να φτάνει τα 304 χλμ./ώρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, σε τμήμα όπου το νόμιμο όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ./ώρα, κάτι που καθιστά την παράβαση εξαιρετικά σοβαρή και επικίνδυνη.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς ο οδηγός κρατά το τιμόνι με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο τραβά βίντεο με το κινητό του. Στη λεζάντα του βίντεο, σε ύφος επίδειξης, γράφει: «Έχουμε καμιά Honda που να πιάνει 300 με ένα χέρι;», συνοδεύοντας τη φράση με emojis.

Το βίντεο διαδόθηκε ραγδαία στα social media, πέφτοντας στα «ραντάρ» των ελληνικών αρχών, οι οποίες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό και να ξεκινήσουν τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα προσέλκυσε και το ενδιαφέρον ξένων sites και μέσων ενημέρωσης που έκαναν αναφορές στο περιστατικό ως παράδειγμα ακραίας και επικίνδυνης οδήγησης.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά θεωρείται από τις πιο βαριές παραβάσεις στην ελληνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οδήγηση με ταχύτητα ίση ή μεγαλύτερη των 200 χλμ./ώρα αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιαίτερα επικίνδυνη και μπορεί να υπάρξουν ακόμα και ποινικές συνέπειες.