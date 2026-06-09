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Σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε γιατρός από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, καθώς κρίθηκε ένοχος για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό πλημμελήματος, επειδή προχώρησε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή ασθενούς χωρίς να υπάρχει θετικός γονιδιακός έλεγχος που να δικαιολογεί την επέμβαση.

Το δικαστήριο μετέτρεψε την αρχική κακουργηματική κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ αναγνώρισε στον κατηγορούμενο τα ελαφρυντικά της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών.

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Η καταγγελία της ασθενούς

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018, όταν η γυναίκα, σήμερα 60 ετών, υποβαλλόταν σε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους λόγω οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μετά τον εντοπισμό ασβεστώσεων στο στήθος της, ο γιατρός της πρότεινε να υποβληθεί σε γονιδιακό έλεγχο για πιθανή κληρονομική προδιάθεση. Όπως υποστήριξε η ίδια, ενημερώθηκε στη συνέχεια από τον κατηγορούμενο ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό και ότι έπρεπε να προχωρήσει άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό, με τον οποίο διατηρούσε φιλικές σχέσεις, δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και υποβλήθηκε στην επέμβαση μέσα σε λίγες ημέρες.

Μετά το χειρουργείο, όμως, αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές, γεγονός που οδήγησε ακόμη και στην αφαίρεση των ενθεμάτων, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε επιπλέον ιατρικές παρεμβάσεις.

«Το τεστ δεν είχε γίνει ποτέ»

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι, όταν αναζήτησε πληροφορίες από το ερευνητικό κέντρο που φέρεται να είχε αναλάβει τον γονιδιακό έλεγχο, ενημερώθηκε πως η συγκεκριμένη εξέταση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, παρότι, όπως υποστήριξε, είχε καταβάλει 800 ευρώ για τον σκοπό αυτό.

Όταν τελικά προχώρησε η ίδια στον έλεγχο, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

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«Το είχα πάρει απόφαση πως εάν ήταν θετικός ο γονιδιακός έλεγχος θα έκανα τη μαστεκτομή», ανέφερε στην κατάθεσή της, τονίζοντας ότι διαφορετικά δεν θα συναινούσε ποτέ σε μια «μη αναστρέψιμη επέμβαση» που, όπως είπε, αποτέλεσε ουσιαστικά ακρωτηριαστική πράξη.

Τι υποστήριξε ο γιατρός

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι η απόφαση για την προληπτική μαστεκτομή ήταν ιατρικά ορθή και ελήφθη από κοινού με την ασθενή.

Όπως υποστήριξε, το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία της γυναίκας και τα ευρήματα των εξετάσεων αποτέλεσαν επαρκείς λόγους για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, ενώ σημείωσε πως «έπαιξε ρόλο και το αισθητικό κομμάτι».

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Παράλληλα, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας σχετικά με τον γονιδιακό έλεγχο και τόνισε ότι πολλοί συνάδελφοί του θα ακολουθούσαν την ίδια ιατρική προσέγγιση.

Η 60χρονη έχει ήδη δικαιωθεί και από τα αστικά δικαστήρια, τα οποία της επιδίκασαν αποζημίωση για την υπόθεση.

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