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Το φυτοπλαγκτόν έχει καλύψει μεγάλο μέρος από την παραλία της Θεσσαλονίκης τις τελευταίες μέρες και μαλιστα στα νέα πλάνα που δόθηκαν στην δημοσιότητα διακρίνεται να έχει βγει έξω από τον Θερμαϊκό, δημιουργώντας μία αρκετά αποκρουστική εικόνα.

Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή γύρω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει αποκτήσει μία τεράστια καφέ λωρίδα, καθώς τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το φυτοπλαγκτόν να βγει στην στεριά στην περιοχή κοντά στο λιμάνι.

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Πρόκειται για μια αντιαισθητική εικόνα, ενώ η μυρωδιά είναι έντονη σε μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φυτοπλαγκτόν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για διάφορα θαλάσσια είδη που βρίσκονται σε αυτά τα νερά, καθώς εξαιτίας του φαινομένου παρατηρείται σημαντική έλλειψη στο οξυγόνο.