Την ώρα που σε ολόκληρο τον κόσμο μειώνονται τα όρια ταχύτητας και αυξάνονται τα πρόστιμα, ως μέτρα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων – σε 2 μόνο χώρες του κόσμου, που βρίσκονται στην Ευρώπη, τα κοντέρ των αυτοκινήτων τερματίζονται και με τον νόμο.

Στη Νήσο του Μαν, ένα μικρό νησί ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, που διοικητικά ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει τη δική της νομοθεσία λόγω του καθεστώτος αυτονομίας που απολαμβάνει. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να αποφασίζει και για τα όρια ταχύτητας τα οποία και κατήργησε.

Στους περισσότερους επαρχιακούς και υπεραστικούς δρόμους του νησιού, δεν υπάρχουν όρια ταχύτητας. Οι οδηγοί χρειάζεται μόνο να μειώουν ταχύτητα μέσα στις κατοικημένες περιοχές όπου δεν μπορούν να τρέχουν πάνω από 50 ή 20 χλμ./ώρα, για λόγους ασφαλείας.

Ο πιο διάσημος δρόμος του νησιού είναι το Mountain Circuit, μια ορεινή διαδρομή γεμάτη στροφές, αλλαγές υψομέτρου και στενά περάσματα, όπου μπορεί κανείς – θεωρητικά – να φτάσει ακόμη και τα 300 χλμ./ώρα. Πρόκειται, ωστόσο, για μια άκρως απαιτητική και επικίνδυνη διαδρομή, που χρειάζεται εμπειρία, δεξιοτεχνία και απόλυτο σεβασμό στις συνθήκες του δρόμου, αν κάποιος θέλει να την πραγματοποιήσει με ασφάλεια.

Η ίδια διαδρομή φιλοξενεί και το Tourist Trophy (TT), τον πιο διάσημο και επικίνδυνο αγώνα μοτοσικλετών στον κόσμο. Για δύο εβδομάδες κάθε χρόνο, οι δρόμοι του νησιού μετατρέπονται σε πίστα, με τις μοτοσικλέτες να κινούνται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες ανάμεσα σε σπίτια, δέντρα και βράχους, με τον αγώνα αυτό να έχει γράψει ιστορία για το θέαμα και τη δυσκολία του, αλλά και για τον μεγάλο αριθμό ατυχημάτων που τον συνοδεύουν σχεδόν κάθε χρόνο.

Η περίφημη Autobahn της Γερμανίας είναι μια ακόμη εξαίρεση στον κανόνα. Ο γερμανικός αυτοκινητόδρομος μετατρέπεται συχνά σε πίστα αγώνων καθώς μεγάλα τμήματά του δεν έχουν καθορισμένο ανώτατο όριο ταχύτητας.

Η ενδεικτική ταχύτητα που δίνουν οι αρχές για τον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο είναι τα 130 χλμ./ώρα, αλλά κανείς δεν θα πάρει κλήση αν ξεπεράσει αυτό το όριο. Αντίθετα, όπου υπάρχουν όρια ταχύτητας, οι οδηγοί τα ακολουθούν κατά γράμμα καθώς οι αστυνομικές αρχές στη γερμανία δεν αστειεύονται με τα μέτρα ασφαλείας.

Άλλωστε, η Autobahn παραμένει από τους ασφαλέστερους δρόμους του κόσμου, με τα τροχαία και τα ατυχήματα να είναι ελάχιστα καθώς το μυστικό κρύβεται στο ότι οι Γερμανοί έχουν καλή οδική συμπεριφορά και φυσικά οδική παιδεία.