ην απόφασή του να επιστρέψει στην πλατεία Συντάγματος και να παραμείνει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανακοίνωσε ο Πάνος Ρούτσι, ξεκινώντας από σήμερα.

Σε δηλώσεις του στο MEGA, τόνισε ότι το μνημείο αποτελεί «σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα». Αναφερόμενος στα παιδιά των Τεμπών, υπογράμμισε ότι «ανήκουν σε αυτή τη μνήμη και την τιμούν, αντί να την προσβάλλουν». Παράλληλα, κάλεσε να δοθεί προσοχή ώστε να «μην υπάρξουν ξανά ονόματα», αντί να σβηστούν τα ήδη καταγραμμένα.

Ο κ. Ρούτσι εξέφρασε την ανησυχία του ότι «θα επιχειρηθεί να σβηστούν τα ονόματα», γι’ αυτό αποφάσισε να βρίσκεται καθημερινά στο Σύνταγμα, στο σημείο όπου με κόκκινη μπογιά έχει γραφτεί το όνομα του γιου του. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες που τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της 23ήμερης απεργίας πείνας να σταθούν ξανά στο πλευρό του.

«Το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε, το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Αυτό που κάνουν είναι μια εκδικητική πράξη και δε θα περάσει», υπογράμμισε.

Στην πλήρη του δήλωση, ο κ. Ρούτσι σημείωσε: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής. Τα παιδιά των Τεμπών δεν προσβάλλουν αυτή τη μνήμη, την τιμούν. Φοβάμαι ότι θα επιχειρήσουν να σβήσουν τα ονόματα. Από σήμερα θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του γιου μου, και καλώ τον κόσμο να είμαστε όλοι μαζί».