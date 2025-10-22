Ο Πάνος Ρούτσι προχώρησε σε μία σημαντική καταγγελία, καθώς όπως ο ίδιος υποστήριξε, ένα όχημα με φιμέ τζάμια και χωρίς πινακίδες επιχείρησε να τον παρασύρει, ενώ βρισκόταν δίπλα στο αυτοκίνητό του στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τον Π. Ρούτσι, όλα συνέβησαν πριν από πέντε ημέρες, όταν ήταν φιλοξενούμενος σε ένα σπίτι στην Γλυφάδα. Το πρωί και ενώ κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του, διαπίστωσε ότι το εν λόγω ΙΧ ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ανέβει στο καπό προκειμένου να σωθεί.

Advertisement

Advertisement

Ο Π. Ρούτσι κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, μέσω της δικηγόρου του, ενώ όπως αποκάλυψε, το συγκεκριμένο όχημα «δεν είχε πινακίδες και είχε φιμέ τζάμια».

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, αυτό δεν είναι το μοναδικό ανησυχητικό περιστατικό που συνέβη στην οικογένειά του, καθώς πριν από μερικες εβδομάδες άγνωστοι παραβίασαν το σπίτι του γιου του στην Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ο Π. Ρούτσι ρωτήθηκε σχετικά με το εάν κάποιος πολίτης δήλωσε ενόχληση από την παρουσία του στο Σύνταγμα, κατά την διάρκεια της απεργίας πείνας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι: «Κανένας απλός πολίτης δεν μου δήλωσε ποτέ ενοχλημένος», προσθέτοντας ότι: «τα ονόματα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη θα ξαναβαφτούν και όχι μόνο από εμάς αλλά και από τον κόσμο. Δεν επηρεάζουμε κανένας, σεβόμαστε τον χώρο, αλλά να σεβαστούν και εμάς γιατί χάσαμε τα παιδιά μας».