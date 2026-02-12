Τις φωτογραφίες των Κινέζων κατασκόπων, οι οποίοι είχαν καταφέρει να στρατολογήσουν τον 54χρονο Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, για να αντλούν στοιχεία και πολύτιμες πληροφορίες έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για τουλάχιστον τρεις εικόνες, τις οποίες απαθανάτισε ο ήδη προσωρινά κρατούμενος 54χρονος κατά το ταξίδι που είχε κάνει το καλοκαίρι του 2024 στην Κίνα. Ένα ταξίδι, το οποίο ήταν ιδιωτικό και όχι για υπηρεσιακούς λόγους.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δύο από τις φωτογραφίες απεικονίζεται το πρόσωπο με τον κωδικό “Steven”. Πρόκειται για τον άνθρωπο, που προσέγγιζε τον Έλληνα Αξιωματικό μέσω διαδικτύου και τον στρατολόγησε. Μαζί του πέρασε ο 54χρονος τις περισσότερες ημέρες του ταξιδιού, ενώ σε μία εκδρομή στο Σινικό Τοίχος ο Steven του συνέστησε τον William, ο οποίος –όπως του είπε- ήταν ο ανώτερός του.

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι τα ονόματα, που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος Σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.