Αν προχωρήσει αυτό που έμαθα θα είναι game changer! Δείτε τι κατασκόπευσα άθελα μου… μόνο για εσάς: Η Κίνα αλλάζει πίστα και ψάχνει στρατηγικούς εταίρους όχι για λιμάνια, αλλά για πλατφόρμες, logistics και ψηφιακά ράφια. Και κάπου ανάμεσα σε Κροατία και Πορτογαλία, η Ελλάδα μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Μεγάλος κινεζικός όμιλος προσέγγισε —μέσω Επιμελητηρίων— έναν Έλληνα «τσιγκούνη» με κορυφαία εταιρεία διανομής. Γιατί; Για να φτιάξουν από κοινού hub και B2B/B2C πλατφόρμα. Αν προχωρήσει, όπως σας είπα, θα είναι game changer γιατί η Ελλάδα θα γίνει κόμβος εμπορίου για όλη τη ΝΑ Ευρώπη! Αν όχι, θα βλέπουμε τις ευκαιρίες να χάνονται από τα διπλανά docks. Το μέλλον είναι logistics-as-a-service και η Ελλάδα έχει λόγο να διεκδικήσει ρόλο. Σημασία έχει να μην χάσει την ευκαιρία…

***

Μου λένε ότι στο ιδιαίτερο γραφείο της Υπουργού, αλλά και στην ίδια την Όλγα Κεφαλογιάννη, επικρατούσε μια ανησυχία για το πώς θα αντιδρούσε η Άντζελα Γκερέκου στην κυβερνητική απόφαση να δοθεί ένα τέλος στη θητεία της ως Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΤ. Απόφαση ή οποία μαθαίνω ότι υπαγορεύθηκε από την ίδια την Υπουργό. «Δεν την ήθελε την Άντζελα στα πόδια της», μου είπε γνώστης των δρώμενων στο κτήριο της Λεωφόρου Αμαλίας 12 όπου στεγάζεται το εν λόγω Υπουργείο. Πρόσθεσε επίσης ότι το γυαλί (ήδη ραγισμένο), έσπασε για τα καλά στους σεισμούς Σαντορίνης και Αμοργού. Όταν η Πρόεδρος ήθελε να αναλάβει ο ΕΟΤ άμεσες πρωτοβουλίες για την διαφημιστική στήριξη και προβολή των νότιων Κυκλάδων για να προλάβει τουριστική ζημιά από τις διεθνοποιημένες ισχυρές επιπτώσεις λόγω Εγκέλαδου. «Σου θυμίζω ότι εκείνες τις κρίσιμες μέρες η Υπουργός δεν πήγε στα δύο νησιά ως όφειλε, έστω και για ψυχολογική στήριξη. Και από το γραφείο της καπέλωσε μιά κρίσιμη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΟΤ που επισπεύθηκε από την Γκερέκου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι τουριστικοί και,επικοινωνιακοί σχεδιασμοί, ως αντίδοτο των σεισμών» αποτελείωσε το αφήγημά του ο πληροφοριοδότης μου. Το δια ταύτα: Με την παραίτησή της η δημοφιλής Άντζελα ανέβασε στα social media ένα κείμενο γεμάτο ευχαριστίες για όλες και όλους του ΕΟΤ και του Υπουργείου. Ευπρεπής όπως είναι, κακιά κουβέντα δεν είπε για την Όλγα. Απλώς παρέλειψε να την αναφέρει. Την αγνόησε. Κρατώντας για τον εαυτό της μιά γνωστή επιτυχία που είχε τραγουδήσει ο Τόλης της με τον Βασίλη Καρρά. «Μιά γυναίκα φταίει»

Χρεώνουν το… τίποτα! Μια βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού. Την κατεβάζεις μόνος σου, την εκτυπώνεις μόνος σου, δεν ενοχλείς κανέναν, δεν σπαταλάς χαρτί ή μελάνι τους, δεν ζητάς ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Και όμως: πληρώνεις 5 ευρώ. Γιατί; Για τον αέρα;

***

Σε μια εποχή που τα πάντα ψηφιοποιούνται, οι τράπεζες καταργούν τα γκισέ, περιορίζουν προσωπικό, μεταφέρουν τις ευθύνες στον πελάτη και… χρεώνουν περισσότερο. Μόνο που κάπου εδώ το ανέκδοτο παύει να είναι αστείο. Οι πολίτες δεν είναι ΑΤΜ. Και οι ψηφιακές υπηρεσίες δεν είναι εργαλείο κέρδους χωρίς κόστος. Πάλι καλά που από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει μια τάξη με τις χρεώσεις στις αναλήψεις από ATM. Υποτίθεται ότι το Υπουργείο, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού «παρακολουθούν». Το μόνο που φαίνεται να παρακολουθούν, είναι τα δελτία Τύπου των ίδιων των τραπεζών. Γιατί δεν είναι υπηρεσία όταν χρεώνεις το κενό. Είναι προκλητική κανονικοποίηση της αυθαιρεσίας. Και σε ένα περιβάλλον όπου τα πάντα γίνονται από τον πελάτη, ίσως ήρθε η ώρα να… πληρώνεται κι αυτός!

Αφιερωμένο στο Μαξίμου: “Δεν βρήκα έναν άνθρωπο τον πόνο μου να νιώσει…” – Ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης το ερμήνευσε πρώτος και ακολούθησε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Αργότερα ο Μητροπάνος τραγούδησε και την “εθνική μας μοναξιά”. Στον παρόντα χρόνο, ο μεγαλύτερος καημός στην κυβέρνηση είναι το “εθνικό μας σκάνδαλο”, που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις δημοσκοπήσεις, αρχίζει και “πονάει” περισσότερο και από τα Τέμπη. Υπερβολές; Καθόλου, γιατί κάπου εδώ, μου λένε οι καλές φιλενάδες μου πέριξ της Ηρώδου Αττικού και της πλατείας Συντάγματος, αρχίζουν πλέον να χτίζουν επιτελεία οι αυριανοί διεκδικητές. Ακόμα και εκείνοι που ασκούν επιμελώς τα υπουργικά τους καθήκοντα. Πως είπατε; Eίναι μακριά το 2027; Ναι, αλλά η σωστή οργάνωση θέλει στρατηγική και ψηφιακό σχεδιασμό. “Κάτι ξέρεις”, όπως τραγουδάει εσχάτως με επιτυχία και μία νεαρά αοιδός της νεότερης γενεάς στα μπουζούκια…

***

Μόνο δύο πλοία, αλλά 3 εκατομμύρια σε crypto! Στην ελληνική ναυτιλία έχουμε συνηθίσει τους ισχυρούς στόλους και τις συντηρητικές επιλογές. Όμως μια μικρή εταιρεία με μόλις δύο πλοία τόλμησε να κάνει το αδιανόητο — να “ρίξει άγκυρα” στα κρυπτονομίσματα. Και μάλιστα με 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο νέος CEO, που κάποιοι λένε ότι είναι καλλιεργημένος, διαβασμένος αλλά και λίγο ρίσκι, δεν απευθύνθηκε σε κάποιον φίλο ή broker της σειράς. Προχώρησε μέσω της Anchorage Digital Bank, του πρώτου τραπεζικού ιδρύματος στις ΗΠΑ που έχει αναγνωριστεί για πλήρως αδειοδοτημένη crypto custody. Με λίγα λόγια, ήξερε πού πήγαινε. Έτσι, παίρνουμε μια πρώτη γεύση από τη νέα εποχή διαχείρισης διαθεσίμων των επιχειρήσεων. Όχι μόνο σε μετρητά, ομόλογα, futures και options, αλλά και σε ψηφιακά assets, για hedging, ευελιξία και —γιατί όχι— αποδόσεις. Φυσικά, ο κίνδυνος παραμονεύει. Αλλά και η τόλμη είναι αρετή… για έναν καλό καπετάνιο!

***

Σας το είχα πει την περασμένη εβδομάδα, ότι ο Βασίλης Κικίλιας παρακολουθούσε από κοντά τις έρευνες για το τρίχρονο κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό στη παραλία του Παλαιού Φαλήρου. Μπορεί επίσημα την υπόθεση να την είχε αναλάβει το Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας, αλλά ένα τεράστιο κομμάτι της δουλειάς διεκπεραίωσε το Λιμενικό Σώμα. Ψάχνοντας κάμερες ασφαλείας και ρωτώντας για,πληροφορίες όποιον λουόμενο έβλεπαν μπροστά τους. Και μάλιστα, από τη πρώτη στιγμή, έμπειρα στελέχη του ΛΣ είχαν πει στον Υπουργό τους, ότι το κοριτσάκι δεν ήταν από την ανατολική Ασία, όπως έγραφαν εφημερίδες, αλλά από τη βόρεια Αφρική. Διευκολύνοντας τις παράλληλες έρευνες των αστυνομικών συναδέλφων τους. Κι αν θυμάμαι καλά, εγώ ως κατάσκοπος είχα αποκαλύψει εδώ στους αναγνώστες μου, αυτό το,αποκλειστικό στοιχείο, που δεν διαψεύστηκε τελικά. Για Αλγερία, μιλάμε.

***

Ο πόλεμος στον κλάδο της Υγείας μόλις ξεκίνησε – και θα είναι σκληρός, μετωπικός και γεμάτος χρήμα. Οι πληροφορίες που φτάνουν στον κατάσκοπο είναι πολλές και από πολλές πλευρές… Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει στρέψει τα φώτα της στις σχέσεις Ομίλων – Ασφαλιστικών – Ιδιωτών, εξετάζοντας καταγγελίες για συντονισμένες πρακτικές και τιμολογιακά «μαγειρέματα». Αλλά την ίδια ώρα, στα παρασκήνια, οι μεγάλοι παίκτες… ακονίζουν τα μαχαίρια. Κεφάλαια από funds, νέα επενδυτικά σχήματα, στρατηγικές ενοποίησης, προγράμματα υγείας με χρηματοοικονομική ευελιξία, ψηφιακές υπηρεσίες και εξαγορές σε niche αγορές είναι στο μενού. Το παιχνίδι δεν θα το κερδίσει όποιος είναι μεγαλύτερος, αλλά όποιος κινηθεί πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και πιο “customized”. Και όλα αυτά όχι μετά από μια δεκαετία, αλλά άμεσα, σε λίγους μήνες, το επόμενο έτος και το 2026 είναι ήδη πολύ κοντά… Έπεται συνέχεια!