Την εμπλοκή ακόμα και αστυνομικών στο κύκλωμα των ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ, που παρασκεύαζαν και διακινούσαν λαθραία καπνικά προϊόντα, διαπίστωσαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά την έρευνα για την εξάρθρωση τής εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ένας 39χρονος κατηγορούμενος, με το προσωνύμιο «Θανάσης ή Γραφείο», επικοινωνούσε με αστυνομικούς -που είχαν πρόσβαση σε αρχεία στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων- στους οποίους έδινε αμοιβή 500 ευρώ, προκειμένου να διαπιστώνουν αν τα οχήματα που ακολουθούσαν τα μέλη ήταν της ΕΛ.ΑΣ ή όχι.

Φαίνεται, μάλιστα, ότι ένας 55χρονος αστυνομικός -εν ώρα υπηρεσίας- σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πληκτρολόγησε τους αριθμούς κυκλοφορίας τριάντα αυτοκινήτων, τα οποία είχαν θεωρηθεί «ύποπτα» από το κύκλωμα. Ο αρχηγός φέρεται να είχε συνοδεία τουλάχιστον έναν αστυνομικό, χωρίς να αποκλείεται ο αριθμός να ήταν και μεγαλύτερος, κάτι που ερευνάται.

Ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Τα στελέχη του «Οργανωμένου» διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως αυτή αναφέρεται, είχαν προσωνύμια, τα οποία χρησιμοποιήσαν στις επικοινωνίες τους.

Ο 48χρονος «Πούτιν» και ο 46χρονος αδερφός του, ο «Πρόεδρος», φέρονται ως οι αρχηγοί του κυκλώματος, που είχε πάρει τη μορφή «καπνοβιομηχανίας». Αυτοί οι δύο και η οργάνωσή τους λέγεται ότι είναι τόσο ισχυροί, που το μοναδικό αντίπαλο δέος για εκείνους θεωρείται η ομάδα του «Έντικ», που κρύβεται στο Ντουμπάι», και φέρεται να έχει διατάξει τις δολοφονίες τουλάχιστον τεσσάρων μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia.

Για να επιδεικνύει την κυριαρχία του ο αρχηγός συνήθιζε, λένε οι αστυνομικοί, να κάθεται σε ξύλινη καρέκλα με μία κόκκινη επένδυση, στην οποία είχε την προσωπογραφία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το mail που τους «έκαψε»

Τον Δεκέμβριο του 2024 έφθασε στο «Οργανωμένο» ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο ο αποστολέας ανέφερε λεπτομέρειες για το κύκλωμα και τα αρχηγικά μέλη του. Ο εποπτεύων Εισαγγελέας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έδωσε την εντολή για την έρευνα και από τότε ξεκίνησαν οι αστυνομικοί να αναζητούν λεπτομέρειες για να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία.

Στο πλαίσιο της έρευνας έγινε άρση απορρήτου των επικοινωνιών και καταγραφή της δραστηριότητας των μελών του κυκλώματος με ειδικά τεχνικά μέσα. Έγινε και οικονομική έρευνα από το 2018 μέχρι και σήμερα, για τις κινήσεις περίπου 420 τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι ανήκουν σε 150 διαφορετικά άτομα, τα οποία τώρα ερευνώνται για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Από την έρευνα προέκυψε ότι από το 2018 ο 48χρονος «Πούτιν» και ο αδερφός του ο «Πρόεδρος» μίσθωσαν τον χώρο στον Αυλώνα, ο οποίος μετατράπηκε σε εργοστάσιο παρασκευής λαθραίων τσιγάρων. Από τότε μετέτρεψαν τον χώρο σε «φρούριο», καθώς τοποθέτησαν περίφραξη με αιχμηρά σίδερα, φύτεψαν υψηλή βλάστηση και εγκατέστησαν κάμερες κλειστού κυκλώματος, για να έχουν τον εξωτερικό έλεγχο.