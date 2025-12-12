Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (11/12) στην Κόρινθο, όταν ο Γιώργος Τσαλίκης συμμετείχε σε χριστουγεννιάτικη συναυλία, αλλά την διέκοψε, καθώς όπως δήλωσε αστειευόμενος πίστεψε ότι κάποιος τον σημάδευε με όπλο.

Ειδικότερα, αρκετά μακριά από τον γνωστό καλλιτέχνη βρισκόταν ένα άτομο με στρατιωτική περιβολή, που σημάδευε τον Τσαλίκη με ένα κόκκινο φως, το οποίο αποδείχθηκε στην συνέχεια ότι ήταν τηλεφακός.

Μάλιστα, το άτομο που έριχνε το μυστηριώδες κόκκινο φως στον καλλιτέχνη ήταν μία φωτογράφος, η οποία φυσικά και δεν κρατούσε όπλο, όπως φοβήθηκε για λίγο ο Γ. Τσαλίκης. «Πήγα απο καρδιά, Νόμιζα οτι εδώ θα μείνω με φόντο το δέντρο» ανέφερε από τη σκηνή ο καλλιτέχνης, όταν διαπίστωσε τί πραγματικά συμβαίνει, με τον κόσμο να ξεσπά σε γέλια.