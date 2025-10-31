Στις φυλακές οδηγείται ο διάσημος 58χρονος τηλεοπτικός σεφ που συνελήφθη κατόπιν ενταλμάτων για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με τεράστιο συνολικό χρέος προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος, που για χρόνια είχε τηλεοπτικές εμφανίσεις δίπλα σε γνωστούς τηλεπαρουσιαστές, δεν απέδωσε ΦΠΑ άνω των 350.000 ευρώ τα χρόνια του μνημονίου, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί και να εκδοθεί βούλευμα σε βάρος του.

Στο χρονικό διάστημα, για το οποίο έχει καταδικαστεί, τα έσοδά του από τη συγκεκριμένη επιχείρηση φέρονται να ξεπέρασαν το 1.300.000 ευρώ.

Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Πλέον οδηγείται στις Φυλακές.

Το όνομα του επιχειρηματία και γνωστού σεφ περιλαμβάνεται στις λίστες των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου τα ονόματα των οποίων δίνονται στη δημοσιότητα σε ετήσια βάση.