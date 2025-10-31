Πίσω από τα κάγκελα φυλακών κινδυνεύει να βρεθεί πασίγνωστος και βραβευμένος Έλληνας σεφ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για χρέη στο δημόσιο από εταιρεία εμπορίας τροφίμων, που διατηρούσε στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος, που για χρόνια είχε τηλεοπτικές εμφανίσεις δίπλα σε γνωστούς τηλεπαρουσιαστές, δεν απέδωσε ΦΠΑ άνω των 350.000 ευρώ τα χρόνια του μνημονίου, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί και να εκδοθεί βούλευμα σε βάρος του.

Advertisement

Advertisement

Στο χρονικό διάστημα, για το οποίο έχει καταδικαστεί, τα έσοδά του από τη συγκεκριμένη επιχείρηση φέρονται να ξεπέρασαν το 1.300.000 ευρώ.

Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.