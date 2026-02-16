Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε εξώδικα στο ΣΕΦ, το Τεχνικό Επιμελητήριο και στα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας (σ.σ. καθώς εκεί υπάγεται ο τομέας του αθλητισμού). Οι άνθρωποι της πράσινης ΚΑΕ προχώρησαν στις συγκεκρικριμένες ενέργειες για πιθανές νομικές πλημμέλειες.

Η έγκριση κονδυλίου 25εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που τονίζει ότι δεν είναι δυνατό να μην έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ για το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ και η Κυβέρνηση αναμένεται να εκταμιεύσει ποσό ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιου χρήματος για έργα αναβάθμισης του γηπέδου, ενώ ακόμη δεν έχουν πέσει οι υπογραφές παραχώρησης των εγκαταστάσεων στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στελέχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR κάνουν λόγο για κατάφωρη αδικία, συγκρίνοντας την υπόθεση του ΣΕΦ με όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ όπου οι «πράσινοι» δεν πήραν χρήματα για την αναβάθμιση του γηπέδου και τα έβαλαν από την τσέπη τους.