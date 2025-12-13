Τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, τον Μαροκινό φορ του Ολυμπιακού είχε την ευκαιρία να γνωρίσει μία οδηγός πριν από μερικές μέρες, έπειτα από ένα μικρό τρακάρισμα που είχαν, με υπαιτιότητα του 33χρονου ποδοσφαιριστή.

Όπως έγραψε η εμπλεκόμενη οδηγός στον λογαριασμό της στο Facebook, ο Μαροκινός ήταν αρκετά ευγενικός, άψογος σε όλη του την συμπεριφορά, με την ίδια να δηλώνει ιδιαίτερα «τυχερή» που είχε την δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τον Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός είναι άλλωστε ένας από τους αγαπημένους παίκτες της «ερυθρόλευκης» κερκίδας και εκείνος που με δικό του γκολ στον τελικό με την Φιορεντίνα για το Conference League, χάρισε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του Ολυμπιακού.

«Φίλοι μου καλημέρα. Πριν από 2 ημέρες είχα ένα τρακαρισματάκι με τον Super Star παίκτη του Ολυμπιακού ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΜΠΙ (υπαιτιότητά του). Με αντιμετώπισε πολύ ευγενικά και ήταν εξαιρετικός, άψογος θα έλεγα, σε όλη του την συμπεριφορά . Το περιστατικό μας τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τους δυο μας. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που γνώρισα αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο! Παραθέτω τα πειστήρια!!

Εγώ και ο φίλος μου Αγιούμπ σας ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!», έγραψε η εμπλεκόμενη οδηγός.