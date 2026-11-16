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Περίπου μία ώρα διήρκεσε η απολογία του Οδυσσέα Δήμα ενώπιον της ανακρίτριας, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος πρώην προπονητής της Εθνικής Ομάδας άρσης βαρών αρνήθηκε ότι είχε χορηγήσει αναβολικές ουσίες σε αθλητές.

Ωστόσο, ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία η ανακρίτρια τον ενημέρωσε ότι έχει ασκηθεί σε βάρος του συμπληρωματική ποινική δίωξη, με την κατηγορία της χορήγησης απαγορευμένων ουσιών στον ανήλικο γιο του. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε λυγμούς.

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Επιπρόσθετα, ο 58χρονος προπονητής κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο Οδυσσέας Δήμας αναμένει να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Στη συνέχεια, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Στο πλευρό του βρίσκεται ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας.