Στην παράδοση των βιβλίων παραβρέθηκε ο ίδιος ο εμπνευστής των Bookmarkers, Γρηγόρης Δημητριάδης, ενώ από τον ΕΟΠΑΕ παρευρέθηκαν ο Παναγιώτης Φτάκας και ο διευθυντής Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης Βλάβης, Αλέξανδρος Ψαριανός

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Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση της πρόσβασης στο βιβλίο, οι Bookmarkers, η πρωτοβουλία φιλαναγνωσίας του Γρηγόρη Δημητριάδη, προσέφεραν βιβλία στο κέντρο βραχείας νοσηλείας του ΕΟΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη.

Στην παράδοση της δωρεάς παρευρέθηκε ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας, Γρηγόρης Δημητριάδης, καθώς και ο Παναγιώτης Φτάκας και ο διευθυντής Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης Βλάβης του ΕΟΠΑΕ, Αλέξανδρος Ψαριανός.

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Ο κ. Ψαριανός ευχαρίστησε τους Bookmarkers και προσωπικά τον κ. Δημητριάδη για τη σταθερή και διαχρονική υποστήριξή του, επισημαίνοντας: «Είναι πολύ σημαντικές οι προσφορές σας. Δεν είναι η πρώτη φορά, δηλαδή έχουμε συνηθίσει την υποστήριξή σας. Και έρχεται από πολύ παλιά, επομένως σας θεωρούμε σαν έναν από εμάς».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του βιβλίου για τους ωφελούμενους του κέντρου, τονίζοντας ότι η ανάγνωση μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντές τους, να προσφέρει νέες προοπτικές και να τους ενθαρρύνει να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους.

Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Δημητριάδης στάθηκε στη σημασία της ουσιαστικής και εύκολης πρόσβασης στο βιβλίο, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα να έρθει κάποιος σε επαφή με ένα βιβλίο αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο βήμα για να ανακαλύψει την αξία της ανάγνωσης.

«Η κουβέντα είναι καταρχήν να υπάρχει πρόσβαση. Αν δεν υπάρχει καν πρόσβαση στο βιβλίο και δεν το βάλεις να το πετύχει το μάτι του μελλοντικού ενδιαφερόμενου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να το καταφέρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δημητριάδης επανέλαβε, τέλος, τη δέσμευση των Bookmarkers να συνεχίσουν τις δράσεις τους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και να συμβάλλουν στην ανανέωση των συλλογών των βιβλιοθηκών, όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, οι Bookmarkers συνεχίζουν να προωθούν τη φιλαναγνωσία και να αναδεικνύουν το βιβλίο ως ένα μέσο γνώσης, έμπνευσης και προσωπικής εξέλιξης.