Η ημερομηνία Κυριακή 18 Ιανουαρίου 1953 είναι η στιγμή-καμπή. Μια τοπική επαναληπτική εκλογή στη Θεσσαλονίκη όπου, για πρώτη φορά, εφαρμόστηκε στην πράξη το δικαίωμα ψήφου των Ελληνίδων σε βουλευτικό επίπεδο και εξελέγη η πρώτη γυναίκα βουλευτής, η Ελένη Σκούρα.

Το πριν: όταν η «καθολική» ψήφος δεν ήταν καθόλου καθολική

Advertisement

Advertisement

1930: οι γυναίκες αποκτούν δικαίωμα ψήφου μόνο σε δημοτικές/κοινοτικές εκλογές και με περιορισμούς (π.χ. ηλικιακά/μορφωτικά κριτήρια εκείνης της εποχής).

1944: στη διάρκεια της Αντίστασης, η ΠΕΕΑ δίνει πλήρη πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες για τις εκλογές του Εθνικού Συμβουλίου («Βουλή του Βουνού») και εκλέγονται και γυναίκες εθνοσύμβουλοι.

Η τομή: ο νόμος που «άνοιξε» τη Βουλή στις γυναίκες

Η πλήρης κατοχύρωση για βουλευτικές εκλογές ήρθε με τον Ν. 2159/1952 (εκλέγειν και εκλέγεσθαι), που προέβλεπε και την υποχρεωτική εγγραφή των Ελληνίδων στους εκλογικούς καταλόγους.

Ποια κυβέρνηση το έκανε; Ο νόμος συνδέεται με τη δεύτερη κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα. Πάντως, παρότι ο νόμος ψηφίστηκε το 1952, χρειάστηκε χρόνος για να «γραφτούν» οι γυναίκες στους καταλόγους. Γι’ αυτό η πρώτη ουσιαστική εφαρμογή ήρθε το 1953 — και πανελλαδικά το 1956.

Η Κυριακή που έγραψε ιστορία: 18 Ιανουαρίου 1953 (Θεσσαλονίκη)

Advertisement

Σε επαναληπτική εκλογή στη Θεσσαλονίκη, εφαρμόζεται για πρώτη φορά ο νόμος στην πράξη και οι γυναίκες ψηφίζουν σε βουλευτική αναμέτρηση και εκλέγεται η Ελένη Σκούρα, η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής.

Η πρώτη πανελλαδική κάλπη με γυναίκες: 19 Φεβρουαρίου 1956

Η πρώτη φορά που οι Ελληνίδες άσκησαν το δικαίωμα σε όλη την επικράτεια ήταν οι εκλογές της 19/2/1956.

Advertisement

Εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με επίσημη αναφορά της Βουλής, εξελέγησαν δύο γυναίκες στην Αθήνα:

Λίνα Τσαλδάρη (που στη συνέχεια έγινε και η πρώτη Ελληνίδα Υπουργός),

Βάσω Θανασέκου.

Πόσες γυναίκες έφτασαν σε κορυφαία κοινοβουλευτικά αξιώματα;

Πρόεδρος της Βουλής: μέχρι σήμερα, 2 γυναίκες

Advertisement

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη (2004–2007), η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής.

Ζωή Κωνσταντοπούλου (εκλογή 6/2/2015).

Γυναίκες αρχηγοί κομμάτων «μέσα στη Βουλή» (ενδεικτικός πυρήνας, με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση)

Αλέκα Παπαρήγα (Γ.Γ. ΚΚΕ, 1991–2013) — ηγεσία κόμματος με σταθερή κοινοβουλευτική παρουσία.

Μαρία Δαμανάκη (Πρόεδρος Συνασπισμού, 1991–1993).

Φώφη Γεννηματά (Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ από το 2015).

Ντόρα Μπακογιάννη (Πρόεδρος της «Δημοκρατικής Συμμαχίας», 2010–2012 — και το κόμμα είχε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση εκείνη την περίοδο).

Ζωή Κωνσταντοπούλου (Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας – κοινοβουλευτική ομάδα στην τρέχουσα Βουλή).

Και σήμερα; Πόσες γυναίκες είναι βουλεύτριες (Ιανουάριος 2026)

Στην τρέχουσα Κ’ Βουλευτική Περίοδο, η Βουλή (με βάση τα επίσημα στατιστικά της ιστοσελίδας της) αποτελείται από 71 γυναίκες βουλευτές. Μάλιστα, η ίδια σελίδα δίνει και αναλυτική κατανομή ανά κοινοβουλευτική ομάδα.

Advertisement

Advertisement