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Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) αναλαμβάνει τη διερεύνηση του περιστατικού που σημειώθηκε σε πτήση της Ryanair πάνω από την Ελλάδα, κατά το οποίο έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους και αποκολλήθηκε τμήμα του κινητήρα.

Οι ελληνικές αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να αναθέσουν τη διερεύνηση του ατυχήματος στο NTSB, ενώ η Ελλάδα θα συμμετέχει στην έρευνα ως διαπιστευμένος εκπρόσωπος.

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«Μετά από περαιτέρω ανάλυση της πορείας πτήσης του Boeing 737 της Ryanair, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ατύχημα συνέβη εντός του ελληνικού εναέριου χώρου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 13 (Annex 13) του ICAO, οι οποίες επιτρέπουν στη χώρα όπου συνέβη το ατύχημα να αναθέσει τη διερεύνηση σε άλλη αρμόδια αρχή, η Ελληνική Αρχή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και Σιδηροδρόμων αποφάσισε να αναθέσει τη διερεύνηση στο NTSB. Το NTSB αποδέχθηκε την ανάθεση και ηγείται της διερεύνησης, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτήν με την ιδιότητα του Διαπιστευμένου Εκπροσώπου (Accredited Representative)» αναφέρουν οι Αμερικανοί.

Following further analysis of the Ryanair Boeing 737 flight track, investigators determined that the accident occurred in Greek airspace. Under the provisions of ICAO Annex 13, which allow the country in which the accident occurs to delegate an investigation, the Hellenic Air and… https://t.co/v1m0LbeGTt July 16, 2026