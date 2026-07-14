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Η ηθοποιός συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό fan cover #GetTheReLoadOut, ο οποίος διοργανώθηκε με αφορμή την επανέκδοση του άλμπουμ ReLoad του συγκροτήματος.

Το διάσημο συγκρότημα απένειμε στην Ελληνίδα καλλιτέχνιδα την τρίτη τιμητική διάκριση της εβδομάδας, αναγνωρίζοντας επίσημα την προσπάθειά της.

Η ίδια η Αναστασοπούλου ευχαρίστησε τους συνεργάτες της για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση αυτής της μουσικής εκτέλεσης.

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Οι Metallica ξεχώρισαν την ερμηνεία της Πηνελόπης Αναστασοπούλου, δημοσιεύοντας σχετικό story στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, μέσα από το οποίο εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ερμηνεία της.

Στις 27 Ιουνίου, η Ελληνίδα ηθοποιός ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, στο οποίο ερμηνεύει το εμβληματικό «The Unforgiven II».

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Η συμμετοχή της εντάχθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό fan cover #GetTheReLoadOut, που διοργάνωσαν οι Metallica με αφορμή την επανέκδοση του άλμπουμ ReLoad (Remastered). Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το συγκρότημα κάλεσε θαυμαστές από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τις δικές τους δημιουργικές εκτελέσεις τραγουδιών του δίσκου, δίνοντας βήμα σε μουσικούς, performers και καλλιτέχνες να αποδώσουν με τον δικό τους τρόπο το υλικό του άλμπουμ.

#getthereloadout ♬ πρωτότυπος ήχος – Penelope Anastasopoulou @penelope.anastasopoulou I ‘ve always had a deep connection to this song. Now more than ever. So I decided we should give it a go. So here it is. We worked on it with respect and loads of love Special thanks to my partner in everything @fotisbenardo for pouring all his love and talent on the drums as a guest to the band, recorded the whole thing, mixed and mastered it in two days time. Thank you @john_nikolopoulos for being so generous with your time and providing this amazing result in such short notice. I ‘m forever grateful 🙏 @hercbooze welcome aboard my friend, it’s an honour to have you by my side. Love you and admire you to the moon and back 🙌 @spy_das I thank the universe for you every day for making you the monster guitarist that you are and I ‘m more than words can describe, grateful to perform with you every single time. You can watch the whole version of the song on YouTube link in bio #TheUnforgivenII

Κάτω από το βίντεο με την ερμηνεία της Πηνελόπης Αναστασοπούλου, οι Metallica πρόσθεσαν τη φράση «Honorable Mention» («Τιμητική μνεία»), απονέμοντάς της την τρίτη τιμητική διάκριση της εβδομάδας στο πλαίσιο του διαγωνισμού.