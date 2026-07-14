Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την πρώτη χρήση μη επανδρωμένων θαλάσσιων σκαφών αυτοκτονίας (drones) από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη μάχη ανακοίνωσε η US Central Command (CENTCOM): Επρόκειτο για το Corsair της Saronic, που χρησιμοποιήθηκε κατά ναυτικής βάσης στο Μπαντάρ Αμπάς, στο πλαίσιο της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Χθες, χρησιμοποιώντας πολλαπλά drones επιφανείας εφόδου μονής διαδρομής, δυνάμεις της CENTCOM χτύπησαν με επιτυχία ένα υποβρύχιο και εγκαταστάσεις συντήρησης πλοίων στο Ιράν. Τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας Corsair χτύπησαν το λιμάνι στη ναυτική βάση Μπαντάρ Αμπάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν θαλάσσια drones σε επιχειρήσεις μάχης. Τα πλήγματα της προηγούμενης νύχτας υποβάθμισαν τη δυνατότητα του Ιράν να συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

Advertisement

Advertisement

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει πως επιστρέφει ο ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια και ότι «οι ΗΠΑ θα είναι από εδώ και στο εξής γνωστές ως “ο φύλακας των Στενών του Ορμούζ”, μα αφού είναι έτσι και για να υπάρχει δικαιοσύνη θα αποζημιώνονται, με 20% σε όλα τα διερχόμενα φορτία, για όλα τα κόστη που είναι απαραίτητα για να κάνουμε τη δουλειά της παροχής ασφάλειας σε αυτή την πολύ εύφλεκτη περιοχή του κόσμου».

Σημειώνεται πως τον προηγούμενο μήνα ένα Corsair της Saronic διέσωσε το πλήρωμα ενός αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache που είχε συντριβεί στον Κόλπο του Ομάν, στην πρώτη γνωστή περίπτωση που μη επανδρωμένο σκάφος χρησιμοποιείται για τη διάσωση προσωπικού στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.