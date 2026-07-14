Εικόνα από ρωσική επίθεση στο Κίεβο στις 11 Ιουλίου (φωτογραφία αρχείου)

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κίεβο με πυραύλους νωρίς την Τρίτη, προκαλώντας πυρκαγιές σε συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας που απείχαν πολύ η μία από την άλλη, είπαν ανώτεροι αξιωματούχοι.

Ο συναγερμός αεράμυνας στην πόλη σίγησε μετά από περίπου 50 λεπτά. Δεν αναφέρθηκαν απώλειες. Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, είπε ότι χτυπήθηκαν και πήραν φωτιά δύο χώροι αποθήκευσης στη συνοικία Χολοσίβσκι, λίγο έξω από το κέντρο.

Advertisement

Advertisement

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο είπε πως συντρίμμια από drones έπεσαν στο έδαφος σε ανοιχτή περιοχή σε ανατολικό προάστιο, ενώ αυτοκίνητα πήραν φωτιά. Μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι είχαν σημειωθεί πολλές εκρήξεις στην πόλη.

Στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ρωσικά drones χτύπησαν κατοικημένες και άλλες περιοχές, τραυματίζοντας 11 άτομα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Επίθεση με drones σημειώθηκε σε πόλη έξω από το Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά, τραυματίζοντας έξι άτομα, ανέφερε μέσω Telegram o κυβερνήτης της περιφέρειας, Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Overnight, Russia carried out a new attack on Kyiv using 8 modified S-400 ballistic missiles.



5-6 (recently delivered) Patriot interceptors were launched, intercepting ~4 of the missiles. The other 4 impacted two different targets in the city, including in the Holosiivskyi… pic.twitter.com/uvc4Rh4PeH — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 14, 2026

Με πληροφορίες από Reuters