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Ένα νέο σχέδιο για την επίλυση του Κυπριακού ετοιμάζει η προσωπική απεσταλμένη του γγ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, πρόκειται για μια «νερωμένη» ομοσπονδιακή λύση κοντά στις τουρκικές απαιτήσεις για δύο χωριστά κράτη: Ειδικότερα, έγγραφα που είδε ο Independent υποδεικνύουν πως αυτό που προτείνεται είναι μια χαλαρότερη λύση εντός ΕΕ, η οποία απομακρύνεται από το ομοσπονδιακό μοντέλο με το οποίο καταπιάνονταν προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Η ίδια θεωρείται πως ελπίζει ότι η δομή θα μπορούσε να εκληφθεί ως «ομοσπονδία» από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως «συνομοσπονδία» από την τουρκοκυπριακή πλευρά, μέσω «εποικοδομητικής ασάφειας».

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Στο πλαίσιο του προσχεδίου της λύσης θα δημιουργούνταν δύο συνιστώντα κράτη με πολιτική ισότητα και δραστική μείωση των κοινών αρμοδιοτήτων, με το μεγαλύτερο μέρος της διακυβέρνησης να το διαχειρίζονται τα δύο κράτη και μια μικρή κεντρική δομή για αυτά που δεν μπορούν να αφεθούν σε μία και μόνη πλευρά. Σε αντάλλαγμα το ψευδοκράτος θα έπρεπε να εγκαταλείψει εδάφη, στα οποία περιλαμβάνονται τα Βαρώσια.

Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εναλλασσόμενο/ εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο του οποίου θα ηγούνται πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, (με αναλογία 2 προς 1 ή 3 προς 1 για τους Ελληνοκύπριους) και ένα συμβούλιο Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων βουλευτών αντί για μια ομοσπονδιακή Βουλή που θα εκλέγεται απευθείας. Επίσης προβλέπεται ένα κοινό συμβούλιο πέντε ή έξι υπουργείων (Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών/ Ιθαγένειας, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων). Προτείνεται ακόμη μία τουλάχιστον αποφασιστική ψήφος Τουρκοκύπριου υπουργού στο συμβούλιο των υπουργών, κάτι που ενδεχομένως θα αποτελούσε εμπόδιο στις συνομιλίες.

Η κυπριακή κυβέρνηση θέλει να φύγουν οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις από το νησί, για τις οποίες το ψευδοκράτος ισχυρίζεται πως είναι εκεί για την προστασία του. Το σύστημα εγγυητριών δυνάμεων (Ελλάδα, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο) θα αντικατασταθεί από μια φόρμουλα του ΝΑΤΟ, εν δυνάμει ανοίγοντας τον δρόμο για μια μικρή πολυεθνική παρουσία στο νησί.

Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρείται ότι εξετάζουν μια μεταβατική περίοδο δύο ή τριών ετών με αρχικές επιστροφές εδαφών (με πρώτα τα Βαρώσια) και σταδιακή εισαγωγή των «τριών D» της τουρκοκυπριακής πλευράς (direct trade, direct flights, direct contacts), συν χαλάρωση περιορισμών και πρόσβαση σε τουρκικά λιμάνια. Φαίνεται να υπάρχει επίσης προσδοκία για κινητικότητα όσον αφορά στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου και σύνδεση μεταξύ της επίλυσης του Κυπριακού και την ατζέντα Τουρκίας- ΕΕ όσον αφορά στην τελωνειακή ένωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερχιουρμάν εμφανίζεται πιο έτοιμος να διαπραγματευτεί ένα τέτοιο πλαίσιο, ενώ ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίζεται πιο διστακτικός.