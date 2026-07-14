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Ο Pitbull πέτυχε το επόμενο ορόσημο στην καριέρα του, καθώς πλέον κατέχει και Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες!

Ο Pitbull έγραψε ιστορία στο Λονδίνο

Ο 45χρονος καλλιτέχνης (το πραγματικό όνομα του είναι Armando Christian Pérez) έγραψε ιστορία στο φεστιβάλ BST Hyde Park στο Λονδίνο, όταν 22.141 θαυμαστές του έδωσαν το «παρών» στη συναυλία φορώντας bald caps (ειδικά καπέλα ή ειδικοί σκούφοι που προσομοιώνουν τη φαλάκρα), καταρρίπτοντας το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με τη συγκεκριμένη αμφίεση.

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Pitbull fans broke a Guinness World Record for the largest gathering of people wearing bald caps.



Pitbull’s performance at BTS Hyde Park, a multi-day concert series in London, saw 22,141 bald cap wearers come together to set the record. pic.twitter.com/GCw7IjIOqi — The Washington Post (@washingtonpost) July 13, 2026

Στις τελευταίες του περιοδείες, οι fans του Mr. Worldwide έχουν υιοθετήσει πλήρως το χαρακτηριστικό του look —φαλάκρα, γυαλιά ηλίου και κομψά κοστούμια— δημιουργώντας αυτό που αποκαλούν κίνημα «Bald E».

«Έχω μείνει άφωνος αυτή τη στιγμή», δήλωσε αργότερα ο διάσημος καλλιτέχνης από το Μαϊάμι. «Το λέω συνέχεια στους “Bald Es” στις συναυλίες μου: όταν φοράτε αυτά τα bald caps, ξέρετε ότι ετοιμάζεστε να ζήσετε την καλύτερη στιγμή της ζωής σας. Και τώρα, είστε και επίσημα στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness!»

Εκτός από την κατάρριψη του Ρεκόρ Γκίνες, ο Pitbull κατάφερε να συγκεντρώσει 69.999 θεατές, κάνοντας τη δική του εμφάνιση στη sold-out συναυλία με τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία του μουσικού γεγονότος.

Ο Pitbull ξεκίνησε δυναμικά με το «Don’t Stop the Party», προτού περάσει σε ένα σετ γεμάτο επιτυχίες όπως τα «Hotel Room Service», «International Love» και «I Feel Good» και το «Fireball» προς το τέλος της συναυλίας.

Pitbull helped shatter the Guinness World Record for the largest gathering of people wearing bald caps, with 22,141 fans showing up fully committed to the bit.



[📸: via/ GettyImages] pic.twitter.com/HDCxU8B9lY — Complex (@Complex) July 12, 2026

Σε μια τελευταία έκπληξη, ο Mr. Worldwide τίμησε το αγγλικό κοινό ερμηνεύοντας το «Wonderwall» των Oasis. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το «Give Me Everything» και ένα εντυπωσιακό σόου με πυροτεχνήματα πάνω από το Hyde Park.