Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μοτοσικλετιστής της ομάδας ΔΙΑΣ άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, διευκολύνοντας την ταχεία και ασφαλή μεταφορά ασθενούς σε νοσοκομείο.

Οι αποκαλούμενες «γέφυρες ζωής» αποτελούν επιχειρήσεις όπου αστυνομικές δυνάμεις συνοδεύουν ασθενοφόρα για την παράκαμψη της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε επείγοντα περιστατικά.

Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί εννέα αντίστοιχα περιστατικά σε διάφορες πόλεις, κατά τα οποία αστυνομικοί συνέδραμαν κρίσιμες διακομιδές ασθενών και νεογνών.

Η επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων βασίζεται επίσης στη συμμόρφωση των υπόλοιπων οδηγών, οι οποίοι οφείλουν βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να διευκολύνουν τη διέλευση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το βίντεο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης δεν είναι απλώς ακόμη μία εικόνα από την καθημερινότητα της Αθήνας. Είναι από εκείνες τις στιγμές που δείχνουν πως, μέσα στο χάος της κίνησης, υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά ανοίγουν δρόμο στη ζωή. Μοτοσικλετιστής της ομάδας ΔΙΑΣ κινείται μπροστά από ασθενοφόρο, με φάρους, σειρήνα και χειρονομίες, δημιουργώντας διάδρομο μέσα στην κυκλοφορία ώστε το επείγον περιστατικό να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Το περιστατικό καταγράφηκε στη συνέχεια της Λ. Βουλιαγμένης, στην Εθνικής Αντιστάσεως, και έγινε viral για τον πιο σωστό λόγο: γιατί θύμισε ότι μερικά λεπτά μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.

Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πια αποκτήσει ένα όνομα που τα λέει όλα: «γέφυρες ζωής». Συνήθως ενεργοποιούνται όταν το ΕΚΑΒ ζητά τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης. Περιπολικά και κυρίως μοτοσικλέτες της ΕΛ.ΑΣ. τοποθετούνται σε κρίσιμα σημεία, διασταυρώσεις και φανάρια, συνοδεύοντας το ασθενοφόρο ώστε να παρακάμπτει τα μποτιλιαρίσματα και να φτάνει ταχύτερα στον προορισμό του.

Advertisement

Advertisement

Και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Μόνο μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο, από τα δημοσιευμένα περιστατικά που μπορούν να εντοπιστούν, προκύπτουν τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις στις οποίες μοτοσικλετιστές ή δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξαν δρόμο για επείγουσες διακομιδές.

Τον Ιούλιο του 2025, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί των ομάδων ΔΙΑΣ και Ζήτα άνοιξαν δρόμο σε ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» που μετέφερε βρέφος από το νοσοκομείο Γεννηματάς στο Παπαγεωργίου, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε περίπου δέκα λεπτά. Τον Αύγουστο του 2025, πάλι στη Θεσσαλονίκη, δικυκλιστές συνόδευσαν ασθενοφόρο με 6χρονο παιδί προς το Ιπποκράτειο. Τον Σεπτέμβριο, στην Αθήνα, ομάδα ΔΙΑΣ άνοιξε δρόμο για γυναίκα που βρισκόταν σε διαδικασία τοκετού, ώστε να φτάσει στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μέσα σε περίπου 15 λεπτά.

Τον Νοέμβριο του 2025, οι «γέφυρες ζωής» έγιναν σχεδόν καθημερινή είδηση στη Βόρεια Ελλάδα. Νεογνό που μεταφερόταν από τις Σέρρες στο Ιπποκράτειο έφτασε στην είσοδο του νοσοκομείου μέσα σε έξι λεπτά από τη στιγμή που το παρέλαβαν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Λίγες ημέρες αργότερα, ασθενοφόρο με βρέφος από τα Ιωάννινα συνοδεύτηκε, υπό βροχή, μέχρι το Ιπποκράτειο, με μοτοσικλετιστές να ανοίγουν δρόμο μέσα στην πόλη.

Τον Απρίλιο του 2026, ένα παιδί από την Κοζάνη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκε επειγόντως στη Θεσσαλονίκη. Δυνάμεις της ΔΙΑΣ, της Ζήτα και της ΟΠΚΕ συμμετείχαν στη συνοδεία του ασθενοφόρου, καλύπτοντας τη διαδρομή από τα Μάλγαρα έως το νοσοκομείο σε περίπου 18 λεπτά. Τον Ιούνιο του 2026, στην Αθήνα, αστυνομικοί άνοιξαν δρόμο για γυναίκα με σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο, από την Πειραιώς και Ιερά Οδό μέχρι το 401, σε μόλις οκτώ λεπτά. Λίγες ημέρες μετά, νεογέννητο μόλις μίας ημέρας μεταφέρθηκε από την Καστοριά στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, με μοτοσικλετιστές να παραλαμβάνουν το ασθενοφόρο από το Κλειδί Ημαθίας και να ανοίγουν δρόμο έως το νοσοκομείο. Και τώρα ήρθε το περιστατικό της Λεωφόρου Βουλιαγμένης να προστεθεί στη λίστα των εικόνων που δείχνουν τι σημαίνει επιχειρησιακή ετοιμότητα στους δρόμους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και παλαιότερες αντίστοιχες επιχειρήσεις, αλλά συνοδείας για μεταμοσχεύσεις, όπως εκείνη του 2023 με ιταλική ιατρική ομάδα που μετακινήθηκε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το Ωνάσειο και πίσω για τη μεταφορά ανηλίκου.

Το κρίσιμο σε όλα αυτά δεν είναι μόνο η ταχύτητα των αστυνομικών. Είναι και η συμπεριφορά των οδηγών. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας υποχρεώνει τους οδηγούς να διευκολύνουν αμέσως τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης με φάρους και σειρήνες. Η μη συμμόρφωση προβλέπει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες.

Γιατί, τελικά, η «γέφυρα ζωής» δεν τη φτιάχνουν μόνο οι αστυνομικοί. Τη φτιάχνει και ο οδηγός που κάνει στην άκρη. Εκείνος που δεν προσπαθεί να χωθεί πίσω από το ασθενοφόρο. Εκείνος που δεν κορνάρει, δεν εκνευρίζεται, δεν αδιαφορεί. Σε μια πόλη όπου όλοι βιάζονται, υπάρχουν στιγμές που κάποιος βιάζεται για λόγο ζωής. Και τότε ο δρόμος πρέπει να ανοίγει χωρίς δεύτερη σκέψη.