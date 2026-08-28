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Είτε πρόκειται για κατανάλωση ειδήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου, σύγκρισης υπηρεσιών ή έρευνας σε πλατφόρμες ψυχαγωγίας – συμπεριλαμβανομένου του NetBet Ελλάδα – οι άνθρωποι χρειάζονται πρόσβαση σε διαφανείς πληροφορίες, υπεύθυνες αξιολογήσεις και υπεύθυνες ψηφιακές συμπεριφορές πριν από την επιλογή. Η αυξανόμενη ζήτηση για εμπιστοσύνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εμπλέκονται, καινοτομούν και χτίζουν διαρκείς σχέσεις με το κοινό τους.

Η Σύγχρονη Οικονομία Τροφοδοτείται από την Εμπιστοσύνη

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Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται εδώ και καιρό με βάση την τιμή και την ποιότητα. Σήμερα, ένα άλλο στοιχείο εξίσου επείγουσας σημασίας: η αξιοπιστία. Καθώς οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες από ποτέ, αντιμετωπίζουν επίσης παραπληροφόρηση, παραπλανητική διαφήμιση και ψευδείς ιστότοπους. Κατά συνέπεια, είναι πιο απαιτητικοί ως προς τον χρόνο και τα χρήματά τους.

Win-win: Επιχειρήσεις που επενδύουν στη διαφάνεια. Η σαφής επικοινωνία, η προσβάσιμη υποστήριξη πελατών, οι επαληθευμένες κριτικές και οι ισχυρές πολιτικές προστασίας δεδομένων δεν είναι πλέον προαιρετικά χαρακτηριστικά — αυτό είναι ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αγορές με υψηλό ανταγωνισμό, μόνο οι οργανισμοί που επιδεικνύουν σταθερά λογοδοσία θα είναι σε θέση να κερδίσουν την αφοσίωση των πελατών και να δημιουργήσουν θετική φήμη από στόμα σε στόμα — βιώσιμη ανάπτυξη.

Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πλέον τεχνικό πρόβλημα

Η ψηφιακή εμπιστοσύνη ξεκινά με την ασφάλεια. Κάθε ενέργεια στο διαδίκτυο συνοδεύεται από το μερίδιό της σε προσωπικά στοιχεία, είτε πρόκειται για email είτε για πληρωμή. Αντίθετα, με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και τα προληπτικά μέτρα προστασίας, οι καταναλωτές αναμένουν από τους οργανισμούς να προστατεύουν αυτές τις πληροφορίες.

Έτσι, η κυβερνοασφάλεια έχει προχωρήσει πολύ πέρα ​​από το τμήμα πληροφορικής από μόνη της. Τώρα επηρεάζει επίσης το μάρκετινγκ, την εμπειρία των πελατών, τη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις και τη φήμη της εταιρείας. Μια παραβίαση ασφαλείας μπορεί να καταστρέψει χρόνια εμπιστοσύνης, οι ηγέτες συχνά κάνουν το λάθος να πιστεύουν ότι η σιωπή δεν θα επηρεάσει την αντίληψη των καταναλωτών, ενώ στην πραγματικότητα η διαφάνεια γύρω από ένα ζήτημα όπως αυτό απλώς ενισχύει τη φήμη τους.

Αυτή η τάση προς έναν πιο ασφαλή ψηφιακό χώρο σηματοδοτείται από την αυξημένη χρήση πολυπαραγοντικής επαλήθευσης ταυτότητας, κρυπτογραφημένων επικοινωνιών και τεχνολογιών που δίνουν προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα. Τέτοιες επενδύσεις όχι μόνο ελαχιστοποιούν τις απειλές στον κυβερνοχώρο, αλλά και καθιστούν τους χρήστες πιο άνετους, διασφαλίζοντας την υπεύθυνη χρήση των πληροφοριών τους.

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Ψηφιακή παιδεία: Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι μια σημαντική δεξιότητα που απαιτείται για τη ζωή

Ο ψηφιακός γραμματισμός έχει γίνει μια από τις πιο σημαντικές ήπιες δεξιότητες, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να διεισδύει στην καθημερινή ζωή. Η εκμάθηση του τρόπου εύρεσης αξιόπιστων πηγών, εντοπισμού απάτης ηλεκτρονικού “ψαρέματος” (phishing), επικύρωσης πληροφοριών και προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών εξοπλίζει τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν το ψηφιακό τοπίο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό, οι πολίτες απαιτούν βασική κατανόηση του διαδικτύου και των ψηφιακών εργαλείων. Έτσι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις και ιδιωτικοί οργανισμοί επεκτείνουν τις πρωτοβουλίες ψηφιακής εκπαίδευσης. Δεν πρόκειται μόνο για τη μείωση της διαδικτυακής απάτης – αλλά και για την έμπνευση για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο της ψηφιακής ζωής.

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Από αυτή την άποψη, βλέπουμε να προωθείται ένα υγιές ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο ο χρήστης ανταμείβει τις καλές πλατφόρμες και τιμωρεί όσες δεν είναι διαφανείς ή αξιόπιστες.

Η υπεύθυνη καινοτομία δημιουργεί ισχυρότερες κοινότητες

Η καινοτομία είναι συχνά συνώνυμη με την ταχύτητα και την αμετάβλητη χρήση, αλλά η υπεύθυνη καινοτομία έχει να κάνει τόσο με τη βιωσιμότητα όσο και με το πόσο γρήγορα μπορεί να προσαρμοστεί η κοινωνία. Οι επιχειρήσεις αναμένεται πλέον να ενσωματώσουν την ιδιωτικότητα, την προσβασιμότητα, τη βιωσιμότητα και την ηθική ανάπτυξη τεχνολογίας στην οικονομική τους απόδοση.

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Ένας τομέας που παρέχει ένα σαφές παράδειγμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεγάλη υπόσχεση για την παραγωγικότητα και την εμπειρία των πελατών, αλλά οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν επίσης την πρόκληση να προωθήσουν τη δικαιοσύνη, την εξηγησιμότητα και την υπεύθυνη χρήση δεδομένων. Οι καταναλωτές έλκονται από τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εφαρμόζουν αυτές τις τεχνολογίες, πράγμα που σημαίνει ότι η ηθική λήψη αποφάσεων αποτελεί πλέον μέρος της επιρροής της επωνυμίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ψηφιακή προσβασιμότητα έχει δοθεί προτεραιότητα. Οι ιστότοποι και οι διαδικτυακές υπηρεσίες που δημιουργούνται προσαρμόσιμα για άτομα με αναπηρίες αυξάνουν φυσικά το κοινό που μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπό σας, ενώ παράλληλα είναι πραγματικά συμπεριληπτικοί.

Η Φήμη Ταξιδεύει Πιο Γρήγορα από Ποτέ

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Η αλλαγή στον τρόπο που χτίζεται η φήμη συμβαίνει εδώ και αιώνες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ψηφιακή επικοινωνία την έχουν αλλάξει ριζικά πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Οι θετικές εμπειρίες μπορούν γρήγορα να δημιουργήσουν συστάσεις από στόμα σε στόμα, ενώ τα αρνητικά περιστατικά μπορεί να μεταδοθούν σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγες ώρες.

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Έχοντας αυτό κατά νου, ουσιαστικά απαιτείται από τους οργανισμούς να διατηρούν ομοιόμορφα πρότυπα σε όλες τις επαφές με τον πελάτη. Εάν είστε ειλικρινείς με το κοινό, συνήθως θα ανταποκριθούν θετικά και όχι αρνητικά στην επικοινωνιακή σας προσπάθεια όταν τα πράγματα πάνε στραβά.

Οι καταναλωτές θέλουν να βλέπουν μάρκες που αποδέχονται την υπευθυνότητα αντί για την τελειότητα. Η διαφάνεια σε δύσκολους καιρούς τείνει να αποτελεί σήμα κατατεθέν των αξιόπιστων οργανισμών.

Το Ανθρώπινο Στοιχείο Εξακολουθεί να Έχει Σημασία

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Ωστόσο, ακόμη και με τις πιο ραγδαίες εξελίξεις, η εμπιστοσύνη θα συνεχίσει να αποτελεί ανθρώπινη αξία. Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν τον τρόπο που ενεργούν με βάση την ηθική, την εξυπηρέτηση πελατών, την ασφάλεια και την επικοινωνία πίσω από κάθε επιτυχημένη ψηφιακή πλατφόρμα.

Οι εταιρείες που το κάνουν, τείνουν να είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να διατηρούν ουσιαστικές και μακροχρόνιες σχέσεις. Όπως ακριβώς οι πελάτες θυμούνται επιτυχημένα προϊόντα ή υπηρεσίες, θυμούνται επίσης πώς αντέδρασαν οι εταιρείες σε περιόδους αβεβαιότητας.

Με τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις να αντικαθιστούν πολλές εμπειρίες πρόσωπο με πρόσωπο, οι οργανισμοί έχουν πλέον την ευκαιρία να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μέσω του σκόπιμου σχεδιασμού, της σαφούς επικοινωνίας και της συνεπούς ακεραιότητας.

Κοιτάζοντας μπροστά

Η ψηφιακή οικονομία θα συνεχίσει επίσης να εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες, ευκαιρίες και προκλήσεις. Ωστόσο, μια αρχή πιθανότατα θα παραμείνει η ίδια: η εμπιστοσύνη θα είναι και η διαδικτυακή σχέση από την οποία χτίζεται η επιτυχία.

Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι καταναλώνουν πληροφορίες, αναζητούν νέες υπηρεσίες, κάνουν τα οικονομικά τους ή αλληλεπιδρούν με ψηφιακές ιδιοκτησίες, η εμπιστοσύνη στην πηγή έχει γίνει βασικό στοιχείο σε όλες τις αποφάσεις. Τέτοιες επιχειρήσεις δεν ανταποκρίνονται απλώς στις νέες προσδοκίες για διαφάνεια, ασφάλεια και εκπαίδευση στην υπεύθυνη καινοτομία. Βοηθούν ενεργά στην οικοδόμηση του πλαισίου εμπιστοσύνης για ένα πιο αξιόπιστο ψηφιακό μέλλον.