Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου νέο μεταβατικό καθεστώς για τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός ανέρχεται στα 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος αγαθού που περιλαμβάνεται στην αποστολή, επιβαρύνοντας κυρίως όσους αγοράζουν πολλά διαφορετικά προϊόντα.

Σε περίπτωση αγοράς πολλών τεμαχίων του ίδιου προϊόντος, ο καταναλωτής καταβάλλει μόνο μία φορά το ποσό των 3 ευρώ για το συγκεκριμένο είδος.

Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου επεκτείνουν το δίκτυο αποθηκών τους εντός ευρωπαϊκού εδάφους για να περιορίσουν τις επιπτώσεις του νέου τελωνειακού καθεστώτος στους πελάτες τους.

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Μέχρι σήμερα, οι αγορές από πλατφόρμες όπως η Temu, η Shein και η AliExpress είχαν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, μπορούσε κανείς να γεμίσει το ηλεκτρονικό του καλάθι με δεκάδες μικροαντικείμενα πληρώνοντας ελάχιστα χρήματα. Από την 1η Ιουλίου, όμως, αυτό το μοντέλο αλλάζει!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί το νέο μεταβατικό καθεστώς για τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες, ενώ η ΑΑΔΕ εξέδωσε ήδη τις οδηγίες εφαρμογής του στην Ελλάδα. Ο νέος ειδικός εισαγωγικός δασμός ανέρχεται σε 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος αγαθού που περιλαμβάνεται στην αποστολή και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028, όταν θα εφαρμοστεί το νέο ενιαίο τελωνειακό σύστημα της Ε.Ε.

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Δεν πληρώνει κανείς απλώς 3 ευρώ επειδή παρέλαβε ένα δέμα. Αν μέσα στο ίδιο πακέτο υπάρχουν πολλά διαφορετικά προϊόντα, το τέλος αυξάνεται ανάλογα!

Τι σημαίνει στην πράξη

Αν αγοράσετε μόνο ένα προϊόν, ο υπολογισμός είναι απλός. Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί:

Η πραγματική ανατροπή, όμως, αφορά τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουν οι περισσότεροι Έλληνες. Σπάνια κάποιος αγοράζει μόνο ένα προϊόν. Συνήθως γεμίζει το καλάθι με μικροαντικείμενα: μια θήκη κινητού, ένα καλώδιο, ένα μπλουζάκι, ένα παιχνίδι για το παιδί, ένα organizer για το σπίτι, λίγα καλλυντικά και διάφορα αξεσουάρ. Εδώ ακριβώς εμφανίζεται η μεγάλη επιβάρυνση.

Υπάρχει όμως και μία σημαντική εξαίρεση! Αν κάποιος αγοράσει δέκα ίδια μπλουζάκια, ή δέκα ίδια καλώδια, δεν θα πληρώσει 30 ευρώ. Θα πληρώσει μόνο 3 ευρώ, επειδή πρόκειται για ένα μόνο είδος προϊόντος. Αντίθετα, δέκα διαφορετικά προϊόντα σημαίνουν δέκα διαφορετικές επιβαρύνσεις.

Αυτό σημαίνει ότι οι μεγαλύτεροι «χαμένοι» του νέου συστήματος δεν είναι όσοι κάνουν μεγάλες αγορές, αλλά όσοι αγοράζουν πολλά διαφορετικά μικροαντικείμενα μέσα στην ίδια παραγγελία. Πρόκειται ακριβώς για το μοντέλο που έκανε δημοφιλείς τις μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες τα τελευταία χρόνια.

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Για τον Έλληνα καταναλωτή, η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει πιθανότατα σε διαφορετικές επιλογές. Πολλοί θα προτιμήσουν να αγοράζουν περισσότερα τεμάχια του ίδιου προϊόντος αντί για πολλά διαφορετικά είδη. Άλλοι θα αναζητήσουν προϊόντα που αποστέλλονται ήδη από αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα συγκρίνουν πιο σοβαρά τις τιμές με τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς η διαφορά τιμής θα μειώνεται.

Οι ίδιες οι πλατφόρμες, πάντως, δύσκολα θα μείνουν αμέτοχες. Αναμένεται να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις αποστολές και τις ευρωπαϊκές αποθήκες τους, ώστε να περιορίσουν όσο γίνεται την επιβάρυνση για τους πελάτες τους.

Τα τελευταία δύο χρόνια επενδύουν συστηματικά στη δημιουργία δικτύου αποθηκών και κέντρων διανομής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Τσεχία. Στόχος τους είναι τα προϊόντα να αποστέλλονται πλέον από ευρωπαϊκό έδαφος και όχι απευθείας από την Κίνα, μειώνοντας τόσο τους χρόνους παράδοσης όσο και τις επιπτώσεις από το νέο τελωνειακό καθεστώς. Η Temu έχει ήδη δηλώσει ότι επιδιώκει στο άμεσο μέλλον το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών παραγγελιών να εκτελείται από τοπικές αποθήκες, ενώ αντίστοιχη στρατηγική ακολουθούν η Shein και η AliExpress, επεκτείνοντας τα logistics hubs και συνεργαζόμενες με Ευρωπαίους πωλητές. Με άλλα λόγια, η απάντηση των ίδιων των πλατφορμών στους νέους δασμούς είναι η… «ευρωπαϊκή εγκατάσταση».

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